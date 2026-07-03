Fin del curro electoral: la justicia frenó la ciudadania express y con ello la fábrica el voto de extranjeros

En los tribunales le cortaron las alas a la vieja y permisiva política migratoria. Resulta que la Cámara Nacional Electoral decidió anular sin anestesia el polémico decreto presidencial que permitía regalar nacionalidades mediante un simple trámite administrativo.

De esta manera, se les terminó la ventanilla libre en la Dirección Nacional de Migraciones y el oscuro negocio de los votos importados. La Constitución no se negocia.

Con este fallo lapidario, el sistema vuelve a la normalidad institucional que exige el cuidado de nuestra soberanía. A partir de ahora, únicamente un Juez Federal tendrá la lapicera pesada para decidir quién se convierte verdaderamente en ciudadano argentino y adquiere el sagrado derecho al sufragio.

El filtro vuelve a ser puramente judicial, con procesos burocráticos y verdaderamente estrictos. Ya no alcanza con llenar una planillita para llevarse el documento de arriba.

La entrega rápida de papeles era un secreto a voces que indignaba a quienes defienden el orden de la patria a capa y espada. Detrás de la supuesta agilización del Estado, se escondía una verdadera maquinaria para engordar los padrones electorales con voluntades foráneas. La intervención y el control riguroso de los juzgados garantizan que la Argentina no regale su identidad al mejor postor político. Se cortó el chorro.

Lo que tenés que saber sobre el freno a la nacionalidad exprés: