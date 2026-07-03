Nepotismo en la Rosada: el desembarco del "clan Santilli" con sueldos millonarios

Las promesas de austeridad y el combate contra los vicios de la vieja política terminaron de volar por los aires en la Casa Rosada. Diego "El Colo" Santilli apenas se probó el traje de su nuevo cargo y ya sacó a relucir las peores mañas de la dirigencia tradicional que prometió erradicar.

El funcionario recién llegado no esperó ni un solo día para convertir su despacho en una verdadera agencia de empleo familiar, demostrando un descaro absoluto que despertó una indignación total en los pasillos de Balcarce 50.

Lejos de buscar cuadros técnicos o profesionales capacitados para afrontar la delicada crisis que atraviesa el país, el exvicejefe porteño prefirió mirar su propio árbol genealógico. La lapicera oficial se movió con una velocidad envidiable para firmar la designación de su sobrino, un joven de apenas 20 años de edad, como asesor directo de su estructura.

Sin un currículum que justifique su posición más allá de salir recientemente de la escuela secundaria, esta impúdica jugada calca a la perfección el manual de nepotismo que en su momento aplicaba Manuel Adorni con su propio hermano. Los acomodos siguen a la orden del día: la famosa motosierra nunca pasa por el apellido de los que mandan.

El salto olímpico de Norberto Santilli y los 17 millones de pesos

El nivel de cinismo adquiere dimensiones directamente pornográficas cuando se contrastan los ingresos de la familia del poder con el padecimiento de la calle. Apenas consolidado el asalto amarillo al gabinete nacional, la prioridad de la gestión no fue diseñar medidas para bajar la inflación o reactivar el consumo, sino atornillar a la familia a la jugosa caja del Estado. El gran ganador de esta lotería sin billete es Norberto Santilli, primo hermano del flamante Jefe de Gabinete.

Norberto Santilli acaba de pegar un salto olímpico a la riqueza estatal bajo el rimbombante título de integrante de la Dirección de Asuntos Programáticos de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Mientras a los abuelos se les licúan los ingresos y deben contar las monedas para acceder a sus medicaciones básicas, el primo del "Colo" se llevará a su cuenta bancaria un sueldo bruto verdaderamente obsceno: 17.000.000 de pesos mensuales.

Un blindaje financiero VIP para que la familia del poder no pase ningún sobresalto económico, financiado por los impuestos de los argentinos precarizados a los que se les exige sangre, sudor y lágrimas para tapar el déficit fiscal.

Las claves del escándalo ético que sacude a Balcarce 50