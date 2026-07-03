El jaque mate a Kicillof: la oposición busca prohibir por ley el negocio de unificar elecciones

En la Provincia de Buenos Aires acaba de subir la temperatura al rojo vivo y el sillón de Dardo Rocha empieza a temblar verdaderamente fuerte. Desde el monobloque Derecha Popular, el diputado Juan José Esper pateó el tablero y presentó un proyecto que huele a dinamita pura.

La iniciativa busca prohibir legalmente que los comicios bonaerenses coincidan con los nacionales, arrebatándole a Axel Kicillof la llave para manipular el calendario según su propia conveniencia. Se acabaron los tiempos donde el oficialismo usaba la lapicera para salvar la ropa de sus candidatos mientras arrastraban a los bonaerenses a votar en el medio del barro ajeno.

El escenario actual no podría ser más radiactivo para la cúpula justicialista, que todavía no sabe cómo digerir el desastre táctico que dejó el experimento de 2025. Aquel desdoblamiento caprichoso enfureció a Cristina Kirchner, quien culpó directamente al mandatario por la derrota nacional, desatando la chicana camporista de que "la jefa tenía razón".

Hoy, acorralado por caciques municipales que exigen cuidar su quintita y un Ejecutivo que prefiere patear la pelota afuera, el gobernador se enfrenta a un callejón sin salida donde ya no le da la nafta para imponer condiciones a espaldas del territorio.

Pero la estocada legislativa no se queda solamente en el terreno de la pirotecnia discursiva, sino que ataca directamente el corazón del sistema de arrastre.

Si esta normativa avanza, separar las urnas pasará a ser una obligación innegociable desde 2027, forzando a la provincia a debatir una agenda propia en lugar de ser el eterno furgón de cola. A este cóctel explosivo se le suma la lapidaria advertencia de la Justicia Electoral: mezclar la nueva Boleta Única de Papel con múltiples categorías en una jornada unificada sería un caos inviable para el ciudadano de a pie. El margen de maniobra se achica y la política tradicional pide la hora.

Lo que tenés que saber sobre la encerrona electoral: