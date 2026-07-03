La trama secreta del robo del siglo: Milei le entregó sin controles los aeropuertos hasta 2066 a su jefe Eurnekian

Mientras el país mira distraído cómo se desangra la economía diaria, en los oscuros despachos oficiales se acaba de consumar un atraco institucional sin precedentes.

El presidente Javier Milei, en un burdo acto de devolución de favores, cerró un acuerdo totalmente secreto con su ex empleador, Eduardo Eurnekian, para entregarle el control absoluto de Aeropuertos Argentina hasta el año 2066.

Una concesión vitalicia cocinada de espaldas a la sociedad y del Congreso de la Nación, violando cuanta normativa existe en materia de licitaciones públicas.

La trampa es verdaderamente dantesca. Para que el patriarca de Corporación América no sufra los mismos "contratiempos" que tuvo en el pasado cuando competía con pesos pesados como Franco Macri o Alfredo Yabrán, el actual gobierno decidió borrar de un plumazo la obligación de convocar a audiencias públicas y licitaciones transparentes.

Pero la estafa no termina ahí: en el mismo pacto oscuro, el Estado se comprometió a reventar su participación del 15% dentro de la compañía, entregando patrimonio nacional a precio de remate sin que los legisladores puedan decir ni mu.

En este engranaje de corrupción y favores vip, los peones ejecutores tienen nombre y apellido. El fraude contó con la firma y el encubrimiento de los directores puestos a dedo por el oficialismo en el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).

Se trata de Federico Furiase y Juan Pazo. El primero, catalogado como una verdadera "máquina de sacarle plata al Estado"; el segundo, ni más ni menos que el recaudador personal de Toto Caputo. Juntos avalaron cláusulas verdaderamente leoninas en perjuicio de todos los argentinos.

Haber ocultado de manera deliberada al Directorio y a los accionistas esta readecuación contractual es un delito grave que merece multas millonarias.

Frente a esta catarata de irregularidades, las miradas apuntan al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, un histórico abogado de fondos buitres. Al cotizar en la bolsa, Aeropuertos Argentina estaba legalmente obligada a comunicar a los mercados este acuerdo monumental como un "Hecho Relevante".

Si Silva sigue mirando para otro lado, pasará a la historia como el gran cómplice de este desfalco gigantesco. ¿Aparecerá algún fiscal con agallas para investigar de oficio este robo a cielo abierto?

Rodolfo Tailhade, un perro de caza

El diputado nacional ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade es el referente de la oposición que sigue bien de cerca el tema y lo cuenta en sus redes sociales. Esta nota está inspirada en el posteo de su cuenta de X publicado ayer jueves a las 7:32PM, que reproducimos abajo.

Hay que saber que la negociación, resoluciones y acuerdo secretos entre el gobierno de Milei y su ex patrón Eurnekian para la extensión ilegal de la concesión de los aeropuertos hasta 2066 fueron escondidos al Congreso Nacional, que debió haber intervenido porque el Estado se… — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) July 2, 2026

Tailhade es sin dudas el legislador más informado, claro y contundente de todo el Congreso nacional. Sin sus aportes sería mucho más difícil nuestra tarea. Muchas veces (casi siempre) se reconoce a los presidentes de bloque o a los mejores oradores en el recinto, pero muy pocas se elogia la taerea silenciosa pero brillante como en este caso. Vaya entonces nuestro reconocimiento a él.