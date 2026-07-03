La crisis empuja a familias de colegios parroquiales a pedir comida en Cáritas del Conurbano

La cruda realidad de las barriadas bonaerenses le propinó un cachetazo letal al relato macroeconómico oficial. La crisis sociolaboral ya no se restringe únicamente a los sectores históricamente postergados o a la informalidad extrema; ahora la miseria estructural le toca el timbre a los laburantes registrados.

Los datos que manejan en las sedes diocesanas de Cáritas de Quilmes, San Justo, Lomas de Zamora y Moreno-Merlo son verdaderamente escalofriantes. La demanda de asistencia alimentaria básica dio un salto sin precedentes que dejó a los curas villeros y de opción por los pobres pedaleando en el aire, desbordados por una marea de nuevas caras que jamás habían pisado una parroquia para pedir asistencia.

El dato que rompe el corazón de las comunidades y desnuda el violento impacto del modelo de ajuste es inédito: por primera vez en décadas, familias enteras que hacen malabares extremos para mandar a sus hijos a colegios parroquiales privados con subvención estatal ya no pueden garantizar el plato de comida en la mesa.

Ese histórico orgullo de la clase media baja del Conurbano se hizo pedazos por la licuación de los salarios reales. Hoy, esos mismos padres tienen que ir a golpear la puerta trasera de las iglesias para manguear una vianda de contingencia o un bolsón de alimentos secos para que sus hijos cenen, un mazazo directo a la dignidad del trabajador formal.

El termómetro de La Matanza: Magia negra para tapar la retirada del Estado

Mientras en los despachos blindados de Balcarce 50 se celebran los superávits fiscales gemelos y el déficit cero, en el barro profundo de la provincia la olla comunitaria está completamente vacía.

La red de Cáritas nacional, coordinada políticamente por monseñor Carlos Tissera y monseñor Gustavo Carrara, en articulación con los caciques municipales del Gran Buenos Aires, hacen literalmente magia negra para no bajar las persianas de los comedores comunitarios.

Todo esto ocurre bajo un escenario de asfixia institucional: el Gobierno nacional aplica un congelamiento feroz de las partidas alimentarias de transferencia directa y mantiene frenados los fondos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El epicentro de esta bomba social se localiza en La Matanza, el termómetro más caliente y denso del tejido social bonaerense. Allí, la demanda de asistencia alimentaria tuvo que saltar drásticamente de 100.000 a 150.000 familias contenidas, obligando al municipio y a las iglesias locales a tapar agujeros en 1.200 comedores y copas de leche, en lugar de los 800 habituales.

Las organizaciones territoriales advierten que se está tirando demasiado de la soga del consumo básico y que la paciencia social en los cordones más golpeados del mapa está llegando a un límite físico insalvable.

Las claves del desborde asistencial en el Gran Buenos Aires