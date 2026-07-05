Política | 3 Jul
Récord de mora
El estallido de las deudas: casi 7 millones de argentinos no pueden pagar sus créditos
En esta nota vas a enterarte cómo el brutal ajuste económico terminó de dinamitar los bolsillos de la clase media y la juventud. Te contamos los números de terror que maneja el sistema financiero: casi 7 millones de personas ya no pueden sacar un crédito porque están tapados de deudas y con más de 90 días de atraso. Mientras el Gobierno festeja la macroeconomía en su Excel, la calle sobrevive "bicicleteando" la tarjeta de crédito y cayendo en las garras de las billeteras virtuales. ¿El rebote es solo para la casta financiera?
La realidad le acaba de propinar un nocaut letal al relato oficial de la recuperación económica. El combo de inflación, salarios devaluados y recesión fabricó una bomba de tiempo que acaba de estallar en los cajeros automáticos.
La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia le puso números a la tragedia: se estima que unos 6,8 millones de argentinos se convirtieron oficialmente en parias financieros. El 27% de las personas que tenían algún tipo de financiamiento quedaron completamente fuera del sistema por acumular más de 90 días de mora. Básicamente, se les cortó el oxígeno y ya no son sujetos de crédito para nadie.
El desastre tiene dos caras, y la peor se la llevan los que menos tienen. Mientras la morosidad en los bancos tradicionales escaló al 12,7%, el verdadero baño de sangre ocurre en el submundo de las billeteras virtuales y las entidades no bancarias, donde la mora voló por los aires hasta alcanzar un espeluznante 32,2%.
La gente está recurriendo a las aplicaciones del celular para poder comprar comida en el supermercado, asumiendo tasas de interés pornográficas que terminan de empujarlos al precipicio.
Frente a esta masacre de los ingresos, la respuesta del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, fue de un cinismo de escritorio insuperable: afirmó fríamente que el próximo ciclo crediticio será "más selectivo". Traducido al criollo: plata solo para los que ya tienen plata.
Pero el dato que verdaderamente hiela la sangre y compromete el futuro del país es cómo esta licuadora de ingresos está destrozando a los más jóvenes. Un informe lapidario de la Consultora 1816 detectó que el 40% de las personas de entre 26 y 35 años tiene alguna deuda impaga, concentrando el 31,5% del total del rojo a nivel nacional.
Y si miramos un poco más abajo, el panorama es aún más oscuro: el 42,8% del saldo impago corresponde a pibes de entre 18 y 25 años. Toda una generación que arranca su vida adulta fundida, embargada y sin ninguna chance de proyectar a futuro, mientras desde los despachos de Balcarce 50 les piden que aguanten un poco más.
Lo que tenés que saber sobre la bomba de las deudas:
- Parias financieros: Casi 7 millones de personas (el 27% de los deudores) ya no pueden pedir plata prestada porque superaron los 90 días de atraso en sus pagos.
- La trampa de las billeteras: Mientras los bancos tienen un 12,7% de mora, las fintech y prestamistas no bancarios enfrentan un colapso del 32,2%, demostrando que la gente se endeuda en apps para comer.
- Juventud embargada: El 40% de los adultos jóvenes (26 a 35 años) está en rojo, y los menores de 25 años concentran casi el 43% de toda la plata que no se está pudiendo devolver al sistema