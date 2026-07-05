El estallido de las deudas: casi 7 millones de argentinos no pueden pagar sus créditos

La realidad le acaba de propinar un nocaut letal al relato oficial de la recuperación económica. El combo de inflación, salarios devaluados y recesión fabricó una bomba de tiempo que acaba de estallar en los cajeros automáticos.

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia le puso números a la tragedia: se estima que unos 6,8 millones de argentinos se convirtieron oficialmente en parias financieros. El 27% de las personas que tenían algún tipo de financiamiento quedaron completamente fuera del sistema por acumular más de 90 días de mora. Básicamente, se les cortó el oxígeno y ya no son sujetos de crédito para nadie.

El desastre tiene dos caras, y la peor se la llevan los que menos tienen. Mientras la morosidad en los bancos tradicionales escaló al 12,7%, el verdadero baño de sangre ocurre en el submundo de las billeteras virtuales y las entidades no bancarias, donde la mora voló por los aires hasta alcanzar un espeluznante 32,2%.

La gente está recurriendo a las aplicaciones del celular para poder comprar comida en el supermercado, asumiendo tasas de interés pornográficas que terminan de empujarlos al precipicio.

Frente a esta masacre de los ingresos, la respuesta del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, fue de un cinismo de escritorio insuperable: afirmó fríamente que el próximo ciclo crediticio será "más selectivo". Traducido al criollo: plata solo para los que ya tienen plata.

Pero el dato que verdaderamente hiela la sangre y compromete el futuro del país es cómo esta licuadora de ingresos está destrozando a los más jóvenes. Un informe lapidario de la Consultora 1816 detectó que el 40% de las personas de entre 26 y 35 años tiene alguna deuda impaga, concentrando el 31,5% del total del rojo a nivel nacional.

Y si miramos un poco más abajo, el panorama es aún más oscuro: el 42,8% del saldo impago corresponde a pibes de entre 18 y 25 años. Toda una generación que arranca su vida adulta fundida, embargada y sin ninguna chance de proyectar a futuro, mientras desde los despachos de Balcarce 50 les piden que aguanten un poco más.

Lo que tenés que saber sobre la bomba de las deudas: