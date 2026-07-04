EL VERSO DE LAS COLECTORAS LIBERTARIAS: la Boleta Única de Papel liquida el arrastre presidencial

La rosca política no descansa y en los pasillos de la Casa Rosada ya desempolvaron un viejo truco para seducir aliados. El oficialismo comenzó a agitar la reintroducción de las colectoras como moneda de cambio para suspender las PASO y abrochar a los gobernadores rumbo a 2027. Sin embargo, le están ocultando un detalle técnico verdaderamente letal a sus posibles socios estratégicos.

El sistema tradicional de la lista sábana pasó a mejor vida y el escenario territorial cambió por completo. Con la implementación de la Boleta Única Papel, el mágico efecto arrastre que salvaba a los candidatos fantasma desapareció para siempre. Antes metías la boleta entera en la urna y los votos caían en cascada para todos los cargos, pero hoy esa avivada es historia antigua.

EL FIN DEL VOTO CASCADA

Ahora el ciudadano tiene que transpirar en el cuarto oscuro y marcar cada casillero de forma totalmente individual. Las famosas colectoras dejaron de ser una herramienta de transferencia automática de sufragios para convertirse en un mero paraguas de negociación política. Le sirven al presidente Javier Milei para sumar sellos provinciales sin integrarlos formalmente a La Libertad Avanza, pero no le garantizan ni medio voto extra a los caciques locales.

Los sectores dialoguistas que compren este buzón corren el altísimo riesgo de quedarse pedaleando en el aire. Cualquier dirigente que crea que colgarse de una colectora presidencial le asegura un triunfo legislativo está yendo derecho al matadero. El papelito con la cara del líder nacional ya no te arrastra automáticamente hacia el Congreso de la Nación.

EL MATADERO DE LOS SENADORES

El panorama es verdaderamente tétrico en aquellas provincias que renuevan la cámara alta durante los próximos comicios. En distritos donde la pelea es a muerte por apenas tres bancas, el esquema de acoples pierde toda utilidad y manda el peso de los liderazgos territoriales. Ningún acuerdo de cúpula en la capital puede reemplazar a un armado político que sea competitivo en la calle.

Si armás una lista de legisladores ignotos esperando vivir de la caridad presidencial, la vas a chocar de frente. La Boleta Única facilita escandalosamente el corte de voto y obliga a cada espacio a construir su propio peso específico en las urnas. Nos quieren vender la resurrección de las viejas alianzas, pero en realidad están intentando tapar el desierto electoral que se les viene.