Axel Kicillof gasta más de 2 mil millones en su propio canal de streaming y la LLA lo acorrala

La impunidad del relato ya no tiene límites ni escrúpulos. En medio de una brutal crisis donde los bonaerenses raspan la olla para llegar a fin de mes, el gobierno de Axel Kicillof decidió que la verdadera prioridad es llenarse de micrófonos y luces.

El Ejecutivo provincial lanzó una escandalosa licitación de $2.278.171.592,43 para bancar la producción de contenidos audiovisuales durante apenas seis meses. Una montaña de guita destinada exclusivamente a financiar su propia maquinaria de relato.

Frente a semejante cachetazo al bolsillo de los que laburan, el bloque de La Libertad Avanza activó los frenos de emergencia en la Legislatura. Los legisladores presentaron pedidos de informes cruzados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Buscan que el oficialismo explique urgente si esta fortuna se va a usar para armar publicidad política camuflada de información institucional.

La sospecha de que están armando un bunker de autobombo ya es un secreto a voces en los pasillos platenses.

El sueño del "6,7,8" propio y el delirio técnico

El expediente licitatorio esconde una lista de compras que haría sonrojar a los estudios más grandes de Hollywood. Para sostener este circo por un semestre, piden 60 móviles de seguimiento, drones de última generación, Jimmy Jibs, transmisión 4G y hasta un estudio de grabación completo.

Semejante despliegue no resiste el menor análisis lógico y huele a un negociado gigante para financiar el canal de streaming oficial ViBra Bonaerense. La dirigencia peronista nunca escatima gastos cuando se trata de vender su propia imagen.

El fuego cruzado de la oposición

Los pesos pesados del armado libertario salieron con los tapones de punta a desenmascarar la jugada. Sebastián Pareja lo definió sin asco como un "despilfarro" inaceptable, mientras que el senador Carlos Curestis cuestionó la falta de empatía del gasto frente a las urgencias económicas reales.

Por su parte, el diputado Juanes Osaba le puso nombre y apellido al curro: denunció abiertamente que buscan montar un formato panfletario con la plata del pueblo. La rosca está que arde y el gobernador tendrá que dar demasiadas explicaciones.