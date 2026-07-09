Política | 6 Jul
La dinastia vip del conurbano
El negocio de Ferraresi: abandona Avellaneada para llegar a la gobernación y deja a su esposa al mando
En esta nota vas a enterarte cómo el intendente de Avellaneda armó una jugada maestra para no largar la caja. Te contamos los detalles de la renuncia de Jorge Ferraresi, quien abandona a los vecinos para salir a recorrer la provincia en busca de la Gobernación, mientras atornilla a su propia esposa, Magdalena Sierra, en el sillón municipal de cara al 2027. La casta peronista nos vuelve a mostrar que el poder nunca cambia de manos, solo se queda en familia.
La rosca política bonaerense sigue pariendo maniobras que huelen a impunidad y nepotismo explícito. Cansado del barro local y con la soga al cuello porque la ley le prohíbe una nueva reelección, Jorge Ferraresi decidió abandonar la intendencia de Avellaneda.
¿El objetivo? Salir de gira por toda la provincia después del Mundial para posicionarse como el sucesor de Axel Kicillof.
Pero en la patria contratista nadie suelta la caja chica: el intendente arregló todo para que su propia esposa, Magdalena Sierra, herede el control absoluto del municipio.
Testaferros políticos y el cerrojo a La Cámpora
La burla al electorado es verdaderamente asquerosa. Magdalena Sierra ya venía operando como jefa de Gabinete y el año pasado encabezó la lista de concejales en una boleta "testimonial" armada a medida.
La jugada de Ferraresi es tan obvia como perversa: utiliza la ley de suplencias para dejar a su mujer en el poder, bloqueando así cualquier intento de La Cámpora y del senador Emmanuel Santalla de tomar el distrito. Para esta gente, la democracia es un pasamanos donde el botín municipal no sale de la mesa del domingo.
Mientras los vecinos de Avellaneda padecen la falta de poda, limpieza y seguridad, la familia municipal festeja el inicio de una campaña millonaria.
El propio Andrés "Cuervo" Larroque ya salió a darle la bendición pública al ex intendente, demostrando que el peronismo residual está dispuesto a bancar estas monarquías locales con tal de no perder terreno en 2027.
Nos venden renovación, pero la única verdad es que se atornillan a los cargos usando a sus parientes como escudos protectores.
Lo que tenés que saber sobre la monarquía de Avellaneda:
- El portazo: Jorge Ferraresi renuncia a la intendencia para empezar a caminar la provincia en agosto y pelear por la Gobernación en 2027.
- Todo queda en casa: Le deja el mando directo del municipio a su esposa, Magdalena Sierra, quien buscará revalidar el cargo en las próximas elecciones.
- El cepo interno: La movida familiar busca anular las aspiraciones de La Cámpora, que intentaba disputarle el poder territorial en Avellaneda.
- Padrinos de peso: Andrés "Cuervo" Larroque ya bendijo públicamente a Ferraresi como su candidato favorito para suceder a Axel Kicillof.