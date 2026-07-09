Macri le vende el PRO a Milei como colectora para salvarle las elecciones y quedarse con CABA

La rosca parlamentaria volvió a demostrarnos que la ideología tiene precio, y el del partido amarillo parece estar por el piso. El PRO publicó una escueta agenda parlamentaria excluyendo sorpresivamente el debate sobre la eliminación de las PASO, en lo que parecía un acto de rebeldía republicana.

Pero la cruda realidad es que Mauricio Macri está negociando bajo la mesa entregar sus votos a cambio de que Milei le garantice un armado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le permita ser colectora a nivel nacional.

El falso león republicano terminó rogando por un rinconcito en la jaula libertaria.

El precio de las reglas electorales

Desde la Casa Rosada no ocultan la jugada y operan con la billetera electoral en la mano. Karina Milei mandó a Diego Santilli al Senado a comprar voluntades, sabiendo perfectamente que la resistencia de los senadores macristas es puramente "transaccional".

El propio Martín Göerling, vocero del rechazo, sabe que la orden de arriba puede cambiar si Balcarce 50 garantiza los favores exigidos.

Es un mercado de pulgas institucional donde se cambian las leyes de participación ciudadana por la supervivencia de una docena de diputados que temen desaparecer en 2027.

La desesperación libertaria por borrar las primarias no tiene nada que ver con la austeridad o el ahorro fiscal. El Gobierno sabe que la imagen del Presidente está en caída libre y necesita modificar urgente el calendario para no estrellarse antes de las generales.

En el medio, el PRO se deja humillar públicamente esperando las sobras del armado, confirmando que la histórica "fuerza del cambio" terminó conformándose con ser apenas el furgón de cola del ajuste.

Lo que tenés que saber sobre el pacto espurio: