Economia destrozada: la realidad de la calle, las deudas y el hambre destruyen la imagen de Javier Milei

La burbuja de soberbia en la que vive encerrada la cúpula gubernamental acaba de chocar de frente contra la realidad de la calle.

Mientras el presidente Javier Milei y su equipo económico destapan champagne festejando la supuesta paz del dólar y una macroeconomía que solo existe en sus planillas de Excel, el humor social dice basta.

Las encuestas más recientes muestran que la imagen presidencial tocó su piso histórico y el motivo es simple: la macroeconomía es irrelevante cuando no hay un mango en el bolsillo.

La sangría es monumental y no hay ejército de trolls que pueda taparla. Las tarifas de los servicios volaron por los aires con una brutalidad nunca vista, el transporte cuesta el doble de la inflación proyectada y la calle es un cementerio de persianas bajas.

El dato más terrorífico que esconde Luis "Toto" Caputo es la ola de morosidad: hay casi un 33% de incobrabilidad en billeteras virtuales y 7 millones de argentinos cayeron al Veraz porque eligen entre comer o pagar los préstamos. El cuento del sacrificio transitorio se convirtió en una condena perpetua para la clase trabajadora.

El conurbano no perdona

Para colmo de males, el nuevo y repudiado vocero presidencial, Adrián Ravier, sale a militar la quita de subsidios como si fuera un acto de heroísmo, burlándose de las familias que no pueden encender una estufa.

En el Gran Buenos Aires la imagen de Milei está completamente destruida, con distritos donde la morosidad y los despidos están generando un caldo de cultivo insostenible.

Mientras la UOM, ATE y los gremios advierten sobre un estallido, el oficialismo cree que con la foto de Diego Santilli asumiendo en Jefatura de Gabinete van a calmar el hambre. Se equivocan fiero: en 2027 no se vota con el Riesgo País, se vota con la heladera.

Lo que tenés que saber sobre el derrumbe violeta: