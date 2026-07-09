CHUBUT | La legislatura aprobó las elecciones indefinidas y los intedentes se atornillan al sillón

La impunidad no tiene bandera partidaria cuando se trata de asegurar los privilegios de la casta. En una sesión que huele a pacto espurio y negocios oscuros, la Legislatura de Chubut acaba de darle un cachetazo brutal a la alternancia democrática.

Bajo la ridícula excusa de que "el pueblo decide", los diputados aprobaron un proyecto impulsado por Mariela Williams para eliminar el tope de mandatos de los intendentes y presidentes de comunas rurales.

Se terminó la joda de ir a laburar al sector privado; ahora la política se convirtió oficialmente en una monarquía vitalicia.

Feudos a medida y el curro del 2027

La movida no tiene nada de inocente ni de institucional. El verdadero objetivo de esta asquerosa ley de reelección indefinida es salvarle la ropa a un grupo de barones locales que ya tenían la fecha de vencimiento encima.

Gracias a esta amnistía política, once caciques municipales que iban por su tercer mandato consecutivo, como Dante Bowen (Dolavon), Oscar Currilén (El Maitén) y Claudia Loyola (Camarones), podrán volver a presentarse en 2027. Es un traje a medida financiado con los impuestos de los vecinos para que los mismos de siempre se sigan llevando los recursos en pala.

Mientras tanto, la oposición amaga con llevar el berrinche a los tribunales, pero el daño ya está hecho. La provincia se encamina a convertirse en un aguantadero de caciques atornillados, donde los municipios que no tienen Carta Orgánica quedan a merced de dirigentes que manejan los distritos como si fueran el patio de sus casas.

Nos venden renovación, pero la única verdad es que la dirigencia no soporta vivir fuera de la teta del Estado.

Lo que tenés que saber sobre el feudo patagónico: