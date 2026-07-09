Otro libertario manchado: la justicia investiga al nuevo vocero, Ravier por fondos oscuros en La Pampa

El relato de la pureza libertaria y la transparencia fiscal acaba de sumar un nuevo capítulo verdaderamente bochornoso.

Mientras el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, se para frente a los micrófonos de la Casa Rosada para dar clases de moral y ajuste, su prontuario político en el interior del país está haciendo agua por todos lados.

Resulta que la conducción de La Libertad Avanza en la provincia de La Pampa, presidida por el propio Ravier, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal electoral por presuntas irregularidades en el manejo y rendición de los fondos partidarios.

Venían a barrer a la casta, pero terminaron alquilando sus mismas mañas con la caja.

Un cajero bajo sospecha

El expediente que tramita en los juzgados pampeanos no es un simple capricho opositor. Según las investigaciones locales, el caso incluye graves observaciones sobre la administración de los recursos, lo que derivaría en inminentes citaciones y requerimientos de documentación para que el nuevo alfil del Presidente dé explicaciones.

Es el colmo de la hipocresía: el hombre encargado de comunicar la austeridad del Estado no puede rendir ni una caja chica en su propio territorio. En los pasillos de Balcarce 50, el pánico ya es total.

Los estrategas libertarios saben que tener a su vocero salpicado por el manejo opaco de billetes dinamita cualquier discurso anticasta frente a la sociedad.

Mientras la oposición se afila los dientes para usar este expediente y desnudar las mentiras del Gobierno, Ravier tendrá que decidir si sigue mintiendo en las conferencias de prensa o viaja a La Pampa a explicar adónde fue a parar la plata. La luna de miel le duró menos que un suspiro.

Lo que tenés que saber sobre el oscuro debut de Ravier: