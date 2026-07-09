El cinismo de Milei y Caputo: festejan el ajuste mientras los argentinos pagamos la cuenta

La celebración no ocurre a pesar del ajuste; ocurre gracias a él.

El Gobierno exhibe el superávit fiscal como un trofeo, pero evita explicar el costo humano sobre el que fue construido. Detrás de los indicadores aparecen jubilados cuyos haberes ya no alcanzan, comerciantes que bajan sus persianas, trabajadores que perdieron poder adquisitivo y familias que vuelven a calcular cuánto tiempo podrán mantener encendida una estufa.

Argentina no carece de recursos. Posee una de las mayores reservas energéticas del planeta. Sin embargo, la decisión de equiparar las tarifas internas con los valores internacionales convirtió al gas, la electricidad y el transporte en bienes cada vez más inaccesibles para millones de personas. No fue una consecuencia inevitable del mercado. Fue una decisión política que redefinió el papel del Estado: garantizar el equilibrio de las cuentas antes que el bienestar de la sociedad.

La contradicción se profundiza con la promesa de la "pauta cero". La publicidad oficial no desapareció: fue desplazada hacia empresas públicas y organismos descentralizados, reduciendo los niveles de control y transparencia. Cambió el mecanismo; el gasto continuó.

Los jubilados representan el rostro más doloroso del ajuste. Muchos deben elegir entre comprar medicamentos, pagar los servicios o llenar la heladera, mientras el deterioro del PAMI agrava una situación que convierte la vejez en una carrera diaria por sobrevivir. La economía real refleja el mismo deterioro: comercios históricos desaparecen, pequeñas industrias reducen personal y el consumo sigue cayendo, mientras el discurso oficial insiste con una "reconversión" imposible para quienes ya no tienen clientes.

El programa financiero 2026-2027 presentado por Luis Caputo confirma que el equilibrio fiscal seguirá siendo la prioridad absoluta. Jubilaciones, universidades, ciencia, salud pública, PAMI, obra pública, programas sociales y transferencias a las provincias continuarán bajo fuertes restricciones presupuestarias.

Pero la principal debilidad del plan no es únicamente el ajuste. También es su falta de una estrategia clara de crecimiento. El Gobierno explicó cómo refinanciará la deuda, pero mucho menos cómo generará inversión, empleo y desarrollo para sostener ese esquema sin seguir trasladando los costos a la sociedad.

Además, el programa depende de una cadena de supuestos optimistas: que continúe bajando el riesgo país, que el crédito permanezca abierto, que las privatizaciones se concreten, que los organismos internacionales mantengan su apoyo y que la economía acelere. Si alguna de esas variables falla, el equilibrio financiero que hoy se exhibe como un triunfo podría convertirse rápidamente en una nueva fuente de incertidumbre.

La historia rara vez recuerda los discursos; recuerda sus consecuencias. Y ningún superávit alcanza para convertirse en una victoria cuando se construye sobre jubilaciones insuficientes, comercios cerrados, salarios deteriorados y millones de argentinos que, mientras el poder brinda, siguen pagando la cuenta.