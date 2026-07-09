El pacto mafioso por $LIBRA: la justicia blinda a los Milei y Adorni para esconder 80 millones de dólares

El relato de la motosierra y la transparencia institucional acaba de estrellarse de frente contra las puertas de Comodoro Py. El escandaloso caso de la estafa piramidal $LIBRA, que esconde la friolera de 80 millones de dólares de dudosa procedencia, quemaba tanto que la jueza María Servini decidió sacárselo de encima en septiembre de 2025.

La histórica magistrada operó en las sombras y le pidió a Ariel Lijo que la subrogue estratégicamente por una semana, armando una maniobra calcada de la peor política tradicional para limpiar a los hermanos Milei.

La Justicia, una vez más, actúa como el lavadero VIP del poder de turno.

Abogados de Báez, favores y jueces comprados

La telaraña de complicidades tiene nombres y apellidos que destruyen el verso oficialista. Servini es íntima amiga del apoderado libertario Santiago Viola y de su madre Claudia Balbín, actual vice de Justicia y peón directo de Karina Milei.

Los mismos abogados que supieron defender los bolsos de Lázaro Báez hoy operan junto a Fredy Lijo para garantizar el sillón en la Corte Suprema de Ariel Lijo, a cambio de impunidad absoluta para la cúpula presidencial.

Como frutilla del postre, la causa terminó cayendo en manos del juez Martínez De Giorgi bajo la excusa de una "conexidad" por supuestas coimas de la hermana del Presidente.

El magistrado, lejos de investigar el fraude, ya empezó a devolver los favores. El juez De Giorgi, cuya esposa casualmente está a la espera de ser nombrada jueza, tuvo el descaro de afirmar que los 80 palos verdes evaporados no son una estafa sino un simple "riesgo financiero", apartando de un plumazo a los querellantes para sacar a los acusadores del medio.

Venían a destruir a la casta, pero terminaron alquilando sus mismos tribunales y comprando sus mismos fallos.

La ruta del dinero mancha a Adorni

El verdadero huevo de la serpiente, y lo que desvela a la Casa Rosada, es el temido efecto cascada que este expediente podría generar. Todas las miradas apuntan al defenestrado Manuel Adorni.

El terror del oficialismo es que el dinero evaporado de $LIBRA sea exactamente la misma plata negra que se usó para comprar propiedades con hipotecas truchas, vuelos privados y artículos de lujo sin facturar para el ex vocero.

Mientras el Gobierno le entrega en bandeja los recursos del país a los tecnomagnates de Estados Unidos y mata de hambre a los trabajadores, la rosca judicial trabaja a destajo para que los libertarios no terminen tras las rejas. Si no hay Justicia, la calle hará tronar el escarmiento.

Lo que tenés que saber sobre el salvataje judicial: