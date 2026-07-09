Política | 8 Jul
El pacto mafioso por $LIBRA: la justicia blinda a los Milei y Adorni para esconder 80 millones de dólares
En esta nota vas a enterarte cómo el Gobierno armó una verdadera asociación ilícita en los tribunales para tapar la estafa cripto más grande de la década. Te contamos la trama secreta detrás del apartamiento de los querellantes, los favores entre jueces y el oscuro rol de los abogados que pasaron de defender a Lázaro Báez a ser el escudo protector de Karina Milei. Mientras el país se hunde en la miseria, la nueva casta compra impunidad para esconder mansiones y vuelos privados financiados con guita sucia.
El relato de la motosierra y la transparencia institucional acaba de estrellarse de frente contra las puertas de Comodoro Py. El escandaloso caso de la estafa piramidal $LIBRA, que esconde la friolera de 80 millones de dólares de dudosa procedencia, quemaba tanto que la jueza María Servini decidió sacárselo de encima en septiembre de 2025.
La histórica magistrada operó en las sombras y le pidió a Ariel Lijo que la subrogue estratégicamente por una semana, armando una maniobra calcada de la peor política tradicional para limpiar a los hermanos Milei.
La Justicia, una vez más, actúa como el lavadero VIP del poder de turno.
Abogados de Báez, favores y jueces comprados
La telaraña de complicidades tiene nombres y apellidos que destruyen el verso oficialista. Servini es íntima amiga del apoderado libertario Santiago Viola y de su madre Claudia Balbín, actual vice de Justicia y peón directo de Karina Milei.
Los mismos abogados que supieron defender los bolsos de Lázaro Báez hoy operan junto a Fredy Lijo para garantizar el sillón en la Corte Suprema de Ariel Lijo, a cambio de impunidad absoluta para la cúpula presidencial.
Como frutilla del postre, la causa terminó cayendo en manos del juez Martínez De Giorgi bajo la excusa de una "conexidad" por supuestas coimas de la hermana del Presidente.
El magistrado, lejos de investigar el fraude, ya empezó a devolver los favores. El juez De Giorgi, cuya esposa casualmente está a la espera de ser nombrada jueza, tuvo el descaro de afirmar que los 80 palos verdes evaporados no son una estafa sino un simple "riesgo financiero", apartando de un plumazo a los querellantes para sacar a los acusadores del medio.
Venían a destruir a la casta, pero terminaron alquilando sus mismos tribunales y comprando sus mismos fallos.
La ruta del dinero mancha a Adorni
El verdadero huevo de la serpiente, y lo que desvela a la Casa Rosada, es el temido efecto cascada que este expediente podría generar. Todas las miradas apuntan al defenestrado Manuel Adorni.
El terror del oficialismo es que el dinero evaporado de $LIBRA sea exactamente la misma plata negra que se usó para comprar propiedades con hipotecas truchas, vuelos privados y artículos de lujo sin facturar para el ex vocero.
Mientras el Gobierno le entrega en bandeja los recursos del país a los tecnomagnates de Estados Unidos y mata de hambre a los trabajadores, la rosca judicial trabaja a destajo para que los libertarios no terminen tras las rejas. Si no hay Justicia, la calle hará tronar el escarmiento.
Lo que tenés que saber sobre el salvataje judicial:
- Querellantes afuera: El juez Martínez De Giorgi echó a los acusadores de la causa $LIBRA y dictaminó que no hay fraude, sino "riesgo financiero", para proteger los 80 millones de dólares.
- El pase de manos: María Servini se sacó de encima el expediente radiactivo pidiéndole una subrogancia express a Ariel Lijo, quien a su vez se lo cedió a De Giorgi (cuya esposa espera un cargo como jueza).
- Los operadores: Santiago Viola y Claudia Balbín, ex abogados de Lázaro Báez y alfiles de Karina Milei, manejan los hilos de los tribunales junto a Fredy Lijo.
- El destino de la plata: El encubrimiento busca evitar que la Justicia investigue si los millones de la estafa cripto financiaron el enriquecimiento ilícito y los lujos de Manuel Adorni.