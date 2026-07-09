El club de los multimillonarios: quiénes son los diez hombres más ricos del planeta según Forbes

El último informe de la reconocida publicación norteamericana volvió a dejar en evidencia la brutal desigualdad que domina los mercados globales de 2026. El selecto club de los multimillonarios sigue engordando sus abultadas billeteras a costa del empobrecimiento mundial. Mientras tanto, el resto de los mortales cuenta las monedas bajo la sombra de estos magnates tecnológicos que lideran la obscena acumulación de poder.

En la cima indiscutida del ranking mundial se mantiene atornillado Elon Musk, el polémico dueño de Tesla y la red social X. La rentabilidad del magnate sudafricano se alimenta exclusivamente del humo digital y los recortes laborales. Nadie parece tener el volumen financiero suficiente para destronar a este insaciable empresario de la especulación bursátil moderna.

Un escalón por debajo aparece Jeff Bezos, el histórico fundador de Amazon, que consolidó sin rivales su imperio del comercio electrónico. El monopolio del envío rápido destruye la competencia real en todos los rincones del planeta sin ninguna piedad. Su abultada billetera es un reflejo directo de esta voracidad logística global que asfixia a todos los pequeños vendedores del sistema.

El podio de la opulencia absoluta lo completa Bernard Arnault, el emperador francés detrás del grupo LVMH y sus exclusivas marcas premium. Vender frivolidades a la casta global es un negocio redondo que no conoce de recesiones ni de crisis. Es el único multimillonario europeo que logra colarse entre los gigantes norteamericanos que hoy manejan los hilos desde Silicon Valley.

Por su parte, Mark Zuckerberg experimentó un repunte brutal con la imparable subida de las acciones de Meta, controlando corporativamente a Facebook e Instagram. Nuestra privacidad secuestrada es el principal combustible que alimenta su inmensa y oscura fortuna personal.

El gran imperio de las redes sigue facturando cifras incalculables mientras todos los gobiernos del mundo deciden mirar convenientemente para otro lado.

La selecta lista también destaca al veterano Larry Ellison, quien transformó a Oracle en una implacable máquina de facturar servicios en la nube. Los oscuros contratos corporativos sostienen este pesado imperio tecnológico que todos terminan utilizando indirectamente. El histórico competidor de Microsoft supo reciclarse a tiempo en el millonario negocio del software para no perder jamás el tren de la innovación.

Los míticos creadores del buscador Google, Larry Page y Sergey Brin, tampoco se bajan de este selecto top 10 de los grandes magnates mundiales. El indescifrable algoritmo es el verdadero dueño de la verdad moderna y ellos son sus únicos arquitectos. Ambos siguen cobrando un silencioso peaje por cada búsqueda o clic que realizamos diariamente navegando distraídos por la gigantesca red de Internet.

Cerrando este vergonzoso listado sobreviven figuras de las altas finanzas como Warren Buffett y el siempre influyente programador Bill Gates. Los viejos zorros de Wall Street nunca pierden las mañas aunque las nuevas generaciones intenten desplazarlos. Estos voraces empresarios siguen comportándose como los indiscutidos dueños de las decisiones estratégicas y las tierras más caras de Estados Unidos.

Estos pocos hombres concentran hoy mucha más riqueza monetaria que el producto bruto de decenas de países enteros sumados en una sola cuenta. La verdadera soberanía de las naciones se rinde sin pelear ante estos gigantes corporativos que no pagan impuestos. Mientras la rosca política discute migajas presupuestarias en el Congreso nacional, estas poderosas megacorporaciones continúan manejando el verdadero rumbo comercial del planeta.