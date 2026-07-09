La farsa del Senado: 523 proyectos de ley presentados y cero aprobados propios

El Congreso de la Nación se convirtió en una guardería de lujo donde la producción real brilla por su ausencia. Durante este primer semestre, los legisladores llenaron las comisiones con expedientes inútiles y humo mediático. La casta demostró que su única función es calentar las bancas. A pesar de presentar cientos de iniciativas, ninguna ley propia fue sancionada.

Un contundente informe expuso la peor cara de la rosca política dentro del recinto legislativo nacional. Los datos oficiales confirman que 69 de los 72 senadores presentaron un total de 523 proyectos de ley. Los números parecen indicar trabajo arduo pero son pura pirotecnia. Todo terminó siendo un rotundo cero a la hora de las aprobaciones.

El Bloque Justicialista lideró cómodamente este festival de la sarasa institucional acaparando casi la mitad de la actividad. Aportaron 251 iniciativas que representan el 48 por ciento del total ingresado sin destino.

El peronismo monopolizó la máquina de fabricar papeles completamente intrascendentes. Toda esa supuesta agenda social quedó sepultada en los cajones del olvido.

La farsa de las estadísticas

Detrás de la aplanadora opositora, la histórica UCR intentó justificar sus millonarias dietas presentando unas 74 inútiles carpetas. El monobloque Independencia de la tucumana Beatriz Ávila se sumó al circo con 44 expedientes para la tribuna.

Los legisladores siguen vendiendo humo para tapar la parálisis estructural. Mientras tanto, los verdaderos problemas de la calle esperan sentados.

Los espacios minoritarios también jugaron su propio partido para intentar figurar en el boletín de calificaciones del semestre. Moveré Santa Cruz aportó 26 proyectos, Convicción Federal sumó 24, el PRO anotó 21 y La Libertad Avanza apenas 19. La fragmentación legislativa solo sirvió para inflar una estadística mentirosa. Ninguno logró conseguir los consensos para transformar esas ideas en realidad.

El ranking individual de los más productivos fue encabezado por el peronista Jorge Capitanich con un récord insólito. El chaqueño acumuló 104 propuestas que jamás lograron cruzar la barrera del recinto hacia el debate formal.

La cantidad nunca es sinónimo de calidad cuando el único objetivo es hacer bulto. Solo buscaron generar titulares vacíos para sus respectivas campañas provinciales.

Escribanía vip y sueldos regalados

El listado de la burocracia fue completado por Adán Bahl con 55 firmas, seguido por Anabel Fernández Sagasti con 40. También figuraron Alicia Kirchner con 28, Sergio Uñac anotando 25 y el rionegrino Martín Soria sumando otros 23 proyectos. La vieja guardia política compitió para ver quién gastaba más resmas de papel. Una competencia de egos que le costó fortunas al Estado nacional.

La peor parte de este bochorno institucional se la llevaron las senadoras oficialistas que ni siquiera pisaron el acelerador. Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Vilma Bedia no se dignaron a firmar ni una sola iniciativa propia o ajena. Cobran sueldos millonarios mensuales literalmente por no hacer absolutamente nada. El relato anticasta se rompe cuando sus propios soldados viven de vacaciones.

El dato final que confirma la inutilidad del cuerpo es que solo se sancionaron siete leyes en estos seis meses. Lo patético es que todas y cada una de ellas fueron enviadas por el Poder Ejecutivo desde Balcarce 50. La soberanía parlamentaria es apenas un sello de goma del poder presidencial. Los senadores quedaron reducidos a simples peones del tablero nacional.

Lo que tenés que saber sobre la parálisis del Senado: