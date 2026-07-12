El Gobierno de Milei busca vaciar las escuelas e imponer el modelo estadounidense de dar clases en casa

la ingeniería ideológica de la gestión libertaria abrió un nuevo frente de batalla cultural y de gestión que apunta directo a la línea de flotación del sistema público.

Bajo el paraguas conceptual de la libre elección, el oficialismo que comanda el presidente Javier Milei ha comenzado a empujar con fuerza en la Cámara de Diputados la denominada Ley de Libertad Educativa.

El proyecto, diseñado y defendido públicamente por economistas e intelectuales del riñón presidencial como Martín Krause y Agustín Etchebarne, busca legalizar e institucionalizar la educación hogareña (homeschooling) en la República Argentina, permitiendo que los padres asuman la enseñanza directa de sus hijos en los domicilios particulares.

La presentación de la iniciativa, realizada formalmente esta semana en la ciudad de Paraná con el despliegue territorial de las agrupaciones de Las Fuerzas del Cielo que responden a la jefatura de Santiago Caputo, no tardó en encender las alarmas de la comunidad educativa, los gremios docentes y los analistas sociales.

Detrás del ropaje de la modernización vanguardista copiada del modelo norteamericano, los propios promotores de los think tanks oficiales —como la Fundación Faro— dejaron al descubierto la verdadera naturaleza del plan maestro.

Referentes del espacio confesaron con crudeza libertaria que el objetivo de máxima a largo plazo es avanzar hacia la eliminación o el vaciamiento definitivo de las estructuras del Estado.

La iniciativa expone el sutil mecanismo de la motosierra presupuestaria: al legalizar que los niños queden recluidos en sus hogares desvinculados del trayecto escolar formal, el Ejecutivo pavimenta el camino para ahorrarse las inversiones estructurales en salarios, mantenimiento edilicio y comedores.

Desconexión de laboratorio, el rol socializador y el silencio de Capital Humano

El esquema operativo del proyecto propone un retiro casi absoluto de la supervisión estatal diaria: las familias administrarían los contenidos de forma autónoma y los menores de edad solo asistirían a los establecimientos públicos o privados de manera periódica para rendir exámenes de nivelación estandarizados.

Quienes analizan la dinámica de las barriadas del Conurbano bonaerense y del interior profundo advierten que esta propuesta ignora por completo la cruda realidad socioeconómica de la Argentina.

Las instituciones escolares no cumplen una función meramente académica; operan como el principal nodo de contención comunitaria, salud pública, vacunación y provisión de alimentos para millones de chicos que padecen el avance de la indigencia y el hambre.

El intento de desregular la escolaridad obligatoria es interpretado como un lavado de manos constitucional por parte del Gobierno nacional, arrojando la total responsabilidad pedagógica y alimentaria sobre el núcleo familiar.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha de este debate coincide con un silencio sepulcral por parte del Ministerio de Capital Humano, bajo la desgastada conducción de Sandra Pettovello.

La distracción con agendas importadas del extranjero contrasta fuertemente con la realidad de los números presupuestarios: en los primeros dos años de mandato de la administración de La Libertad Avanza, las partidas nacionales destinadas a la educación sufrieron un hachazo real cercano al 50%.

Este vaciamiento programado y la licuación de los fondos destinados al incentivo docente provincial actúan como la tormenta perfecta. Para un trabajador de la economía formal que cumple jornadas extenuantes para evitar caer en la deuda y la morosidad, transformarse en maestro a tiempo completo de sus hijos es una utopía irrealizable.

La educación hogareña se erige, así, como un privilegio exclusivo de clases acomodadas, empujando a los hijos de la clase obrera a la desconexión social y a los márgenes del sistema educativo histórico que forjó la matriz igualitaria argentina desde los tiempos de Domingo Faustino Sarmiento.

Las claves del quiebre en el consenso educativo