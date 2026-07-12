Karina se hunde en las encuestas y es la funcionaria con peor imagen del oficialismo

Los pasillos de la Casa Rosada asimilan el impacto de la última encuesta de la consultora Atlas Intel y Bloomberg, la cual reveló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, alcanzó un histórico 76% de imagen negativa en la República Argentina.

El relevamiento nacional expuso un profundo quiebre en el lazo social del oficialismo, demostrando que la estrategia de construcción política desde el hermetismo y las giras provinciales junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, genera hoy altos niveles de resistencia.

El dato encendió alarmas urgentes en la mesa chica de Balcarce 50 debido a que la principal armadora de La Libertad Avanza quedó posicionada en el fondo del tablero, apenas un escalón por encima del exmandatario Alberto Fernández, lo que amenaza con transformarse en un "salvavidas de plomo" para las listas y alianzas territoriales en plena crisis por el impacto de las tarifas y el ajuste.

El hundimiento de la dupla armadora y el ingreso al "top 5" del rechazo

El desplome estadístico documentado por Atlas Intel no golpea en forma aislada a la funcionaria más poderosa del entorno presidencial. Su ladero incondicional y pieza clave en el armado de las estructuras partidarias del interior, Martín Menem, sufrió un desgaste idéntico que lo catapultó directamente al listado de las cinco figuras públicas con mayor desaprobación del escenario político local.

Este retroceso simultáneo de la conducción partidaria de La Libertad Avanza desarma el relato de la renovación anticasta en las provincias.

Los analistas advierten que la dinámica de organizar actos cerrados con militancia propia y aplaudidores no logra neutralizar el descontento de la calle, donde el peso acumulado del supermercado y los incrementos de los servicios públicos erosionan el capital electoral que el oficialismo obtuvo en las urnas.

Pánico en los municipios: El temor de los oportunistas a colgarse de la boleta

El impacto de las métricas generó inmediatas réplicas entre los intendentes aliados y los dirigentes del conurbano bonaerense que evaluaban acoplar sus estructuras al sello libertario.

Ante el panorama de una caída libre que debilita el diferencial del propio Javier Milei —quien retiene 40 puntos de aprobación frente al escaso 12% positivo de su hermana—, los armadores locales empiezan a ver la postulación de la cúpula como un riesgo inminente de suicidio político.

La preocupación radica en que el pretendido blindaje mediático y el accionar de las terminales digitales coordinadas en las sombras por Santiago Caputo se muestran totalmente insuficientes para maquillar el malestar de los trabajadores formales.

El pragmatismo de los caciques territoriales anticipa un escenario de alta volatilidad donde nadie está dispuesto a quedar pegado a números que huelen a desgaste prematuro.

La paradoja de la trinchera opositora y la cubierta del Titanic

Mientras los laboratorios de la oposición siguen de cerca el deterioro de la imagen de la mesa chica presidencial, el clima generalizado lejos está de traducirse en festejos sectoriales.

La magnitud de la recesión y la caída del empleo formal configuran un escenario de vulnerabilidad compartida que afecta la credibilidad de toda la representación institucional.

Para los consultores, el debate sobre las cúpulas libertarias se da sobre una superficie social altamente inestable, comparando la disputa por las encuestas con una danza sobre la cubierta de un transatlántico en emergencia.

La resistencia que hoy personifica Karina Milei representa el síntoma más agudo de un modelo que empieza a pagar en las encuestas el costo de gestionar de espaldas a los indicadores básicos de subsistencia diaria.

El fin del misterio ante la implacable realidad del bolsillo

El hundimiento de Karina Milei en las mediciones de Atlas Intel marca el punto de inflexión donde el relato místico de "Las Fuerzas del Cielo" choca de frente contra el changuito del supermercado. Sostener la conducción de un país desde el cómodo secretismo de los despachos y delegar la validación pública en ejércitos de trolls de diseño tiene un límite exacto: la capacidad de resistencia del bolsillo de los laburantes. Que la principal estratega del Gobierno nacional compita en los niveles de rechazo con el piso histórico de Alberto Fernández es una catástrofe política que ninguna pauta publicitaria ni puesta en escena provincial puede disimular. La sociedad argentina, ahogada por tarifazos permanentes y una licuación sistemática de los ingresos, empieza a cobrarle el costo de la soberbia a la cúpula de Balcarce 50. Si la mesa chica del oficialismo insiste en profundizar un ajuste ciego creyendo que la marca del León es eterna, terminará descubriendo de la peor manera que en la dura calle bonaerense la paciencia social no se gestiona con algoritmos.

Lo que tenés que saber sobre el tablero de rechazos nacionales