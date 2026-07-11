Se desmorona la mentira de Milei: la diferencia de precios entre Qatar 2022 y el Mundial 2026

El 18 de diciembre de 2022 millones de argentinos salieron a las calles para celebrar la tercera Copa del Mundo. En cada barrio hubo una imagen repetida: la parrilla encendida, el Fernet, el vino, la picada y la familia reunida alrededor de una mesa. Tres años y medio después, con otro Mundial en marcha, el ritual sigue siendo el mismo, pero el bolsillo cambió por completo. Hoy la discusión ya no pasa por quién lleva el carbón, sino por si alcanza el dinero para organizar la juntada.

El Gobierno nacional sostiene que el equilibrio fiscal es el principal logro de su gestión. Sin embargo, la economía doméstica ofrece otra fotografía. Mientras los indicadores macroeconómicos ocupan el centro del discurso oficial, el costo de los productos más representativos de una reunión mundialista creció muy por encima de la capacidad de compra de buena parte de los trabajadores.

La parrilla es el mejor termómetro de esa transformación. En diciembre de 2022 el kilo de asado costaba $1.239. Hoy ronda los $18.154. El vacío pasó de $1.467 a $22.306 y la tapa de asado de $1.178 a $17.575. Tampoco escaparon a esa dinámica el chorizo, que pasó de $690 a $9.000 por kilo, ni la morcilla, que aumentó de $470 a $6.000. En apenas tres años y medio, hacer un asado para compartir entre cuatro y seis personas pasó de costar alrededor de $5.500 a superar los $78.000.

Pero la reunión no empieza con la carne. También comienza con una picada mientras se espera que las brasas estén listas. En Qatar 2022, una tabla sencilla con salamín, queso, aceitunas, maní y papas fritas podía armarse con alrededor de $3.000. Hoy esa misma picada supera cómodamente los $30.000.

Las bebidas reflejan el mismo fenómeno. Una botella de vino que durante Qatar costaba $358 hoy ronda los $5.318, mientras que un Fernet pasó de $1.700 a unos $19.000.

El postre tampoco quedó al margen. El kilo de helado pasó de alrededor de $2.000 en 2022 a ubicarse hoy entre $15.000 y $20.000.

La consecuencia aparece cuando se hace la cuenta completa. Una reunión mundialista para seis personas, con asado, chorizos, ensaladas, pan, carbón, vino, Fernet con Coca y helado, que durante Qatar 2022 podía organizarse con aproximadamente $15.000, hoy requiere entre $150.000 y $180.000.

La distancia entre los festejos de Qatar y este presente de penurias revela la verdadera naturaleza del plan libertario: una motosierra que no discrimina al amputar los sueños, la salud y el plato de comida de millones. Mientras Milei se regodea con su narrativa de equilibrio fiscal, la realidad aplasta al trabajador bajo el peso de un costo de vida que ya no se mide en inflación, sino en la aniquilación absoluta de su dignidad. Al final, su "revolución" no fue más que un engaño orquestado para convertir a una nación que supo ser protagonista en un campo de cenizas donde sobrevivir es, tristemente, el único horizonte posible.

Entre Qatar 2022 y el Mundial 2026 no sólo cambiaron los precios. También cambió la percepción sobre aquello que parecía cotidiano.