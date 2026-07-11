Kicillof desafía a Cristina: el diminuto líder del MDF convocó a 60 amigos y exigió internas en el PJ

el gobernador bonaerense Axel Kicillof rompió el silencio y encabezó un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la ciudad de La Plata, donde desafió abiertamente las condiciones de unidad de la conducción nacional del peronismo.

Ante una platea integrada por cerca de 60 intendentes y legisladores provinciales, el mandatario rechazó el cerco de la agrupación de Máximo Kirchner con una frase tajante: "No hay sumisión, vamos a las PASO o a internas".

La movida busca legitimar un liderazgo autónomo mediante el plebiscito de las urnas y forzar una negociación de igual a igual con La Cámpora, desatando un estado de shock político en el justicialismo.

La drástica ruptura expone la fragilidad de la coalición opositora en la Provincia de Buenos Aires en medio de reproches vecinales por priorizar la rosca de palacio frente a la recesión generalizada.

El cerco de La Cámpora y la trinchera territorial de los intendentes

El despliegue de Kicillof en el escenario del MDF opera como una respuesta directa al persistente plan de vaciamiento político que el ala dura del kirchnerismo ensaya sobre su administración.

Cansado de las exigencias de unidad bajo esquemas verticales impuestos desde el Instituto Patria, el economista platense optó por apelar al único capital real que le queda para garantizar su supervivencia de cara al armado legislativo: la territorialidad de los jefes comunales del Conurbano y el interior.

Sin embargo, el acompañamiento de este bloque de alcaldes está lejos de ser un cheque en blanco ideológico. Los denominados "barones" buscan blindar los presupuestos de sus propios distritos ante una inminente guerra de listas espejo, obligando a los conductores locales a jugar a dos puntas entre La Plata y Buenos Aires mientras dure la indefinición.

En el ajedrez justicialista, un paso en falso hacia la independencia total o la sumisión ciega se paga de inmediato con el ostracismo financiero.

El laboratorio de la interna y el festejo anticipado de la oposición

Por su parte, la jefatura de La Cámpora asimila la rebelión bonaerense como un desafío personal que quiebra el histórico filtro de la conducción centralizada.

Los armadores de Máximo Kirchner advierten que el intento de Kicillof por construir un destino presidencial propio prescindiendo de las directivas de la cúpula pone en riesgo la cohesión del principal bastión electoral de la oposición.

Esta fragmentación es seguida con indisimulado optimismo por los estrategas de La Libertad Avanza y el PRO, quienes ven en la atomización del PJ la llave para avanzar de manera irreversible con el plan de reformas en el Parlamento provincial.

La apuesta kicillofista a una interna de aparatos vacía la representación común y amenaza con diluir los pocos consensos legislativos que mantenían unido al frente.

La política se mira el ombligo ante la recesión del conurbano

Mientras las chicanas cruzadas y los reproches de traición inundan la red social X, la agenda de la cumbre del MDF dejó en evidencia una preocupante desconexión con el humor de la calle.

La concentración total en las disputas de cartel y la supervivencia de las estructuras partidarias desplaza de la mesa de discusión los problemas acuciantes del electorado, tales como el impacto severo de los tarifazos de servicios públicos, los focos de inseguridad y la parálisis del transporte.

Al priorizar el diseño de su laboratorio electoral sobre las alternativas realizables para paliar la crisis económica regional, la dirigencia provincial alimenta el hartazgo social, transformando el promocionado debate de ideas en un show palaciego ajeno a las necesidades de subsistencia del contribuyente común.

Lo que tenés que saber sobre la fractura de la oposición