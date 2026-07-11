Política | 11 Jul
El gobernador busca oxígeno político
Kicillof desafía a Cristina: el diminuto líder del MDF convocó a 60 amigos y exigió internas en el PJ
09:10 |En esta nota vas a enterarte cómo el gobernador bonaerense se cortó solo y reunió a 60 dirigentes en La Plata para marcarle la cancha a sus socios internos. En plena guerra por la conducción del peronismo, el mandatario disparó una advertencia letal contra el ala cristinista. Sin vueltas, el gobernador exigió PASO o internas para zanjar las diferencias, dinamitando la paz social que intentaba vender.
el gobernador bonaerense Axel Kicillof rompió el silencio y encabezó un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la ciudad de La Plata, donde desafió abiertamente las condiciones de unidad de la conducción nacional del peronismo.
Ante una platea integrada por cerca de 60 intendentes y legisladores provinciales, el mandatario rechazó el cerco de la agrupación de Máximo Kirchner con una frase tajante: "No hay sumisión, vamos a las PASO o a internas".
La movida busca legitimar un liderazgo autónomo mediante el plebiscito de las urnas y forzar una negociación de igual a igual con La Cámpora, desatando un estado de shock político en el justicialismo.
La drástica ruptura expone la fragilidad de la coalición opositora en la Provincia de Buenos Aires en medio de reproches vecinales por priorizar la rosca de palacio frente a la recesión generalizada.
El cerco de La Cámpora y la trinchera territorial de los intendentes
El despliegue de Kicillof en el escenario del MDF opera como una respuesta directa al persistente plan de vaciamiento político que el ala dura del kirchnerismo ensaya sobre su administración.
Cansado de las exigencias de unidad bajo esquemas verticales impuestos desde el Instituto Patria, el economista platense optó por apelar al único capital real que le queda para garantizar su supervivencia de cara al armado legislativo: la territorialidad de los jefes comunales del Conurbano y el interior.
Sin embargo, el acompañamiento de este bloque de alcaldes está lejos de ser un cheque en blanco ideológico. Los denominados "barones" buscan blindar los presupuestos de sus propios distritos ante una inminente guerra de listas espejo, obligando a los conductores locales a jugar a dos puntas entre La Plata y Buenos Aires mientras dure la indefinición.
En el ajedrez justicialista, un paso en falso hacia la independencia total o la sumisión ciega se paga de inmediato con el ostracismo financiero.
El laboratorio de la interna y el festejo anticipado de la oposición
Por su parte, la jefatura de La Cámpora asimila la rebelión bonaerense como un desafío personal que quiebra el histórico filtro de la conducción centralizada.
Los armadores de Máximo Kirchner advierten que el intento de Kicillof por construir un destino presidencial propio prescindiendo de las directivas de la cúpula pone en riesgo la cohesión del principal bastión electoral de la oposición.
Esta fragmentación es seguida con indisimulado optimismo por los estrategas de La Libertad Avanza y el PRO, quienes ven en la atomización del PJ la llave para avanzar de manera irreversible con el plan de reformas en el Parlamento provincial.
La apuesta kicillofista a una interna de aparatos vacía la representación común y amenaza con diluir los pocos consensos legislativos que mantenían unido al frente.
La política se mira el ombligo ante la recesión del conurbano
Mientras las chicanas cruzadas y los reproches de traición inundan la red social X, la agenda de la cumbre del MDF dejó en evidencia una preocupante desconexión con el humor de la calle.
La concentración total en las disputas de cartel y la supervivencia de las estructuras partidarias desplaza de la mesa de discusión los problemas acuciantes del electorado, tales como el impacto severo de los tarifazos de servicios públicos, los focos de inseguridad y la parálisis del transporte.
Al priorizar el diseño de su laboratorio electoral sobre las alternativas realizables para paliar la crisis económica regional, la dirigencia provincial alimenta el hartazgo social, transformando el promocionado debate de ideas en un show palaciego ajeno a las necesidades de subsistencia del contribuyente común.
Lo que tenés que saber sobre la fractura de la oposición
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El origen de las PASO: El kicillofismo busca replicar la estrategia que utilizó el PRO en su momento, apostando a que una interna abierta ordene las jerarquías por peso de votos reales y no por lapicera.
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El dilema de los fondos: Intendentes del tercer cordón advierten que una ruptura formal con el Patria congelará los aportos discrecionales de las fundaciones y cajas que controla el kirchnerismo duro.
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La reacción de Máximo: Cerca del jefe de La Cámpora aseguran que no aceptarán el guante de las internas y avanzarán con el armado de listas propias en los 135 municipios para minar la gobernabilidad de Kicillof.
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El factor de la inseguridad: Mientras se desarrollaba la rosca en el plenario, jefes policiales del conurbano alertaban sobre la necesidad de coordinar partidas presupuestarias que siguen trabadas por la interna del gabinete.
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El fantasma del ausentismo: Consultores políticos señalan que la persistencia de las peleas palaciegas del PJ empuja al votante tradicional hacia el ausentismo, erosionando el piso electoral histórico del peronismo.