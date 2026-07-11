Política | 11 Jul
La casta peronista a la deriva
Jalil se entrega a Milei: el gobernador peronista busca el paraguas libertario para salvar su pellejo
09:49 |En esta nota vas a enterarte cómo el mandatario de Catamarca decidió dinamitar los restos del peronismo local para asegurarse un lugar bajo el ala de Javier Milei. Te contamos los detalles de cómo Raúl Jalil apoya la eliminación de las PASO y ya opera para colgarse de una colectora libertaria en 2027. ¿El ocaso definitivo de los barones territoriales que se venden al mejor postor por un puñado de votos?
la escena política del Noroeste Argentino (NOA) asimila el impacto de la estrategia de supervivencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien aceleró un pragmático acercamiento con las terminales de La Libertad Avanza en la República Argentina.
Tras avalar la eliminación de las elecciones primarias en su distrito, el mandatario norteño avanza en el diseño de un esquema de colectoras y boletas de adhesión que le permitan acoplarse a la tracción del oficialismo nacional conducido por Javier y Karina Milei.
La jugada, leída en los pasillos partidarios como un desesperado intento por contener el avance de la motosierra electoral y garantizar el flujo de fondos discrecionales hacia las arcas provinciales, desató un sismo entre los intendentes del Partido Justicialista local y encendió alarmas rojas en la conducción nacional del PJ, que observa cómo la identidad partidaria se diluye ante las urgencias de la caja y el control territorial.
El paraguas libertario y el fin de las PASO catamarqueñas
La maniobra del jefe provincial dista de responder a coincidencias de matriz ideológica; representa un ejercicio de frío pragmatismo ante el cambio de época.
Jalil interpretó con rapidez que el sello tradicional justicialista cotiza a la baja en el electorado del interior, donde las consignas anticasta han calado hondo en los sectores medios e informales. El fin de las primarias locales funciona como el primer paso de un diseño institucional destinado a fragmentar a la oposición interna.
Para evitar un choque frontal con la estructura de la Casa Rosada, el Ejecutivo catamarqueño busca un entendimiento directo con los armadores nacionales.
La subordinación política y financiera ante los despachos porteños busca desactivar eventuales auditorías o bloqueos presupuestarios que paralicen la obra pública provincial, pagando el costo político de entregar las históricas banderas partidarias a cambio de un respirador administrativo.
Desbande en los municipios y el viejo truco de las colectoras
La estrategia de recurrir a listas colectoras busca eludir las rigideces que el sistema de Boleta Única Papel impone al arrastre tradicional en el cuarto oscuro.
El objetivo es que los candidatos provinciales queden pegados a la boleta presidencial libertaria, un ardid que genera fuerte resistencia y estupor entre los jefes comunales catamarqueños que preservan las formas tradicionales del movimiento.
Muchos intendentes del conurbano provincial expresan por lo bajo su sensación de orfandad política. Ven cómo su conductor natural abandona las estructuras partidarias tradicionales para refugiarse en el calor del poder central, transformando el armado electoral en un laboratorio de corto plazo que amenaza con licuar la identidad de las bases territoriales históricas en pos de retener los fueros de la capital.
El efecto contagio que aterroriza al peronismo federal
El giro adoptado por Catamarca no pasa desapercibido para el resto de los mandatarios del peronismo federal, cuyas administraciones atraviesan idénticas situaciones de asfixia en terapia intensiva.
La atomización del espacio opositor es absoluta: cada gobernador ensaya negociaciones individuales y juegos de escondidas con el Ministerio del Interior para resguardar la estabilidad de sus distritos, recortando salarios a los empleados estatales para equilibrar las cuentas.
El temor que recorre al PJ nacional es que el experimento de las colectoras de Jalil actúe como un efecto dominó, habilitando a otros líderes regionales a despojarse del sello partidario en cuanto sientan la amenaza de la derrota, convirtiendo la doctrina en una cáscara vacía en este show de la supervivencia.
Lo que tenés que saber sobre el laboratorio político catamarqueño
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El impacto de la Boleta Única: Especialistas electorales advierten que las colectoras perderán efectividad con el nuevo formato de votación, pero Jalil confía en que la marca Milei compense la complejidad técnica.
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La reacción de los gremios: Sindicatos de empleados públicos de Catamarca denuncian que la sintonía con la Casa Rosada ya se traduce en la aplicación de un severo programa de ajuste sobre los haberes provinciales.
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El silencio de los gobernadores vecinos: Mandatarios de provincias limítrofes observan con cautela el movimiento de Jalil, evaluando los costos políticos antes de replicar el esquema de adhesión libertaria.
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El factor de los recursos mineros: Operadores del sector energético señalan que el alineamiento político de Catamarca también busca blindar las inversiones de litio bajo el paraguas de las normativas nacionales.
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La factura en las urnas: Dirigentes del PJ tradicional anticipan que presentarán listas alternativas por fuera de la estructura oficial del gobernador, fragmentando el voto peronista histórico en el distrito.