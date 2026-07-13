Milei mantiene el souvenir de Margaret Thatcher a horas del cruce ante Inglaterra por el Mundial

La Selección de Argentina prepara en Estados Unidos su trascendental choque de semifinales del Mundial de la FIFA ante Inglaterra, un compromiso que trasciende lo estrictamente deportivo debido a la ineludible carga histórica y patriótica ligada a la soberanía de las Islas Malvinas.

Sin embargo, el clima de fervor popular y homenaje a los caídos choca de frente con la conocida posición ideológica del presidente argentino, Javier Milei, quien mantiene en un lugar preferencial de su despacho de trabajo de la Casa Rosada un souvenir con el retrato de Margaret Thatcher.

La figura de la fallecida primera ministra británica —quien ordenó el criminal hundimiento del crucero General Belgrano fuera del área de exclusión en 1982— es públicamente ponderada por el mandatario libertario como una líder "brillante" a la que admira por su gestión económica.

Esta llamativa sintonía con la histórica terminal política de Londres genera fuertes tensiones e incomodidad social en la previa de un duelo futbolístico que paralizará al país y reavivará las fibras de la memoria colectiva nacional.

El souvenir de la discordia junto al escritorio presidencial

La presencia del objeto con el rostro de la "Dama de Hierro" no forma parte de una especulación; se encuentra firmemente asentada en las mesas laterales de trabajo ubicadas a la derecha del escritorio principal de Milei, rodeada de sus libros de cabecera de la escuela austriaca de economía.

Thatcher comparte espacio de vitrina con un souvenir idéntico del expresidente estadounidense Ronald Reagan, configurando el dúo de referentes conservadores occidentales que guían la cosmovisión geopolítica de la jefatura de Estado argentina.

Este detalle de la decoración oficial ya había captado la atención de los corresponsales extranjeros de la cadena británica BBC durante una entrevista concedida en Balcarce 50.

En aquella oportunidad, ante la consulta directa de los periodistas sobre el impacto ético de exhibir un homenaje a la conductora del bando enemigo en la guerra del Atlántico Sur, el dirigente libertario desestimó las críticas argumentando razones de mérito técnico y profesionalismo de gestión.

El argumento del profesionalismo técnico frente al crimen de guerra

La justificación de Milei para sostener su admiración pública se basa en una disección teórica que separa la nacionalidad de los actores de la eficiencia de sus políticas de reforma estatal y desregulación de los años 80.

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo", argumentó textualmente el jefe de Estado, calificando los cuestionamientos basados en el origen de las figuras como una precariedad intelectual.

Para amplios sectores de la sociedad, las agrupaciones de veteranos de guerra y los familiares de las víctimas del conflicto bélico, esta relativización técnica resulta inaceptable.

El hundimiento del General Belgrano truncó la vida de 323 marinos argentinos, representando la mitad de las bajas totales de las fuerzas armadas nacionales en las islas, un hecho catalogado formalmente por la diplomacia local como un crimen de guerra debido a la posición geográfica de la embarcación al momento del ataque del submarino Conqueror.

El termómetro de Atlanta y la mística de la redonda

El inminente cruce en el Estadio de Atlanta para dirimir el pase a la gran final de la Copa del Mundo añade un condimento de extrema sensibilidad a la conversación pública nacional.

Para el hincha y el ciudadano común, enfrentar a la escuadra británica representa un duelo con un significado especial que actualiza de manera automática la memoria de quienes dieron la vida defendiendo el territorio austral en el Atlántico Sur.

Mientras el plantel de Lionel Scaloni ultima detalles deportivos de espaldas a los debates de palacio, el comportamiento de la opinión pública digital expone un marcado cortocircuito: la sociedad argentina se unifica detrás de la épica deportiva de las camisetas nacionales, mientras observa con recelo un despacho presidencial donde las fotos oficiales rinden pleitesía a los estrategas históricos del adversario.