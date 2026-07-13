Un éxito total: con más de 500 líderes, la Gala de Liderazgo tuvo su noche soñada

La ciudad de La Plata celebró la Gala de Liderazgo 2026, un evento organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae que reunió a 500 figuras principales en los ámbitos político, social y económico de la Provincia de Buenos Aires.

El evento reunió a intendentes, ministros, concejales, diputados, senadores, empresarios, líderes académicos y económicos, junto a los principales CEOs de la provincia.

De esta forma, la Gala se presentó como un espacio para el intercambio de ideas y la formulación de soluciones a los desafíos contemporáneos que enfrenta Buenos Aires y la región capital.

"Este encuentro simboliza la conversación social más relevante de la Provincia de Buenos Aires entre los principales líderes políticos, sociales y económicos", afirmó durante el encuentro Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae.

En ese sentido, destacó "la importancia de la participación activa de cada actor" y aseguró: “Esto es un sinónimo provincial de que el diálogo y la conversación se busca”.

Además de las intervenciones de líderes destacados, la Gala brindó un marco propicio para discutir las temáticas más pertinentes de la provincia, facilitando un diálogo enriquecedor a partir de diversas perspectivas y necesidades, con enfoques vinculados al desarrollo humano y productivo, la articulación público-privada, la innovación y el emprendedurismo.

En su sexta edición, la propuesta también contó con espectáculos musicales, entre los que se destacaron shows de folklore y tango.

De esta manera, la Gala de Liderazgo de la FPHV se consolida como un evento emblemático en el calendario provincial, siendo un punto de partida para construir sinergias y alianzas estratégicas entre los diferentes actores.

La Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del evento, promueve el desarrollo humano integral y mejorar la calidad de vida en la región, fomentando la participación ciudadana y el liderazgo responsable a través de una colaboración activa con diversas instituciones y actores de la sociedad civil.