Política | 13 Jul
La encuesta que aterra a Olivos: Milei en caída libre, la economía asfixia y el país prefiere ser maradoniano
11:25 |En esta nota vas a enterarte cómo los crudos números de julio dejaron al Gobierno pedaleando en el aire. Te contamos por qué la imagen presidencial se desploma sin freno ante una sociedad que ya no aguanta el ajuste, y cómo el desembarco de Diego Santilli en el Gabinete apenas genera indiferencia. Además, el insólito dato cultural que explica nuestra eterna decadencia: los argentinos confiesan a viva voz que prefieren el caos de Maradona por sobre la disciplina de Messi.
El relato de la motosierra y la recuperación milagrosa terminó de estrellarse contra la pared de la realidad. Los últimos datos de la consultora Giacobbe cayeron como una bomba atómica en los pasillos de la Casa Rosada.
Lejos de aquel idilio del balotaje, hoy el presidente Javier Milei ostenta una imagen negativa del 56,9%. La calle ya no come vidrio y el Excel de Toto Caputo no logra tapar el agujero en los bolsillos de la gente.
El verso del famoso "rebote en V" y la luz al final del túnel se apagó por completo. Ante la pregunta sobre la situación económica, un aplastante 54,7% de los encuestados asegura que todo está empeorando a pasos agigantados.
Mientras los funcionarios VIP festejan números macroeconómicos en Twitter, más de la mitad del país tiene que hacer malabares para llegar a la segunda quincena. El hambre no se tapa con likes.
Para colmo, la purga en el Gabinete y la salida del escandaloso Manuel Adorni no lograron el impacto esperado. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete expone el nivel de hartazgo de la sociedad: a un abrumador 43,9% le da exactamente lo mismo, ni fu ni fa.
La casta amarilla desembarcó para salvar el barco, pero la gente los mira de reojo. Ni hablar de la imagen de dirigentes como Axel Kicillof o Máximo Kirchner, que siguen hundidos en el rechazo popular con más de 50 y 70 puntos de negatividad, respectivamente.
Pero el verdadero diagnóstico psiquiátrico de la Argentina está en la matriz de nuestra cultura. Consultados sobre a quién nos parecemos más en nuestros valores, un 57,4% admitió sin sonrojarse que somos más parecidos a Diego Maradona que a Lionel Messi.
Elegimos el caos, la desprolijidad y el atajo por encima del trabajo duro, la humildad y la planificación a largo plazo. Con estos valores en la calle, no es casualidad que tengamos a la dirigencia política que tenemos.
Lo que tenés que saber sobre el derrumbe oficialista:
- Caída libre: La imagen negativa de Javier Milei rompió el techo del 56% y expone el fracaso del relato libertario frente al ajuste brutal.
- Bolsillos flacos: Casi el 55% de los argentinos siente que la economía empeora día a día, demoliendo las mentiras del Ministerio de Economía.
- Gen argento: La mayoría de la sociedad asume que nuestra forma de ser es puramente maradoniana: anárquica, tramposa y alejada de la disciplina que representa Messi.