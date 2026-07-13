Entre el fanatísmo y la realidad: ¿por qué juzgamos diferente los errores de cada político?

La política argentina arrastra una singularidad que desconcierta a economistas, consultores y analistas: la sociedad no juzga a todos sus dirigentes con la misma vara. Escándalos, acusaciones de corrupción, promesas incumplidas, insultos públicos y decisiones económicas traumáticas producen efectos políticos distintos según quién ocupe el poder. La pregunta no es nueva, pero el ascenso de Javier Milei le devolvió una urgencia inesperada: ¿por qué una parte del electorado parece tolerar conductas que en otros espacios políticos resultaron imperdonables?

La respuesta no se encuentra únicamente en la economía. Tampoco alcanza con las explicaciones tradicionales sobre ideología o identidad partidaria. Lo que está en juego es algo más profundo: la relación emocional que una sociedad construye con su propia historia.

Durante dos décadas, el kirchnerismo ocupó un lugar central en la vida pública argentina. Para sus simpatizantes, representó una etapa de ampliación de derechos, crecimiento del consumo y recuperación del protagonismo estatal. Para sus detractores, quedó asociado a la inflación, la confrontación política y una serie de causas judiciales por corrupción que marcaron el debate nacional. El resultado fue la consolidación de una memoria política extremadamente intensa: para millones de personas, el kirchnerismo dejó de ser solamente un espacio partidario y pasó a encarnar una explicación total del fracaso argentino.

En ese contexto irrumpió Milei. Su figura no apareció como la continuidad de una tradición política, sino como una ruptura. El economista libertario comprendió rápidamente que gran parte del electorado no buscaba un administrador eficiente, sino alguien capaz de dinamitar un sistema que consideraba agotado. Su discurso no prometía moderación ni acuerdos; ofrecía castigo, confrontación y una narrativa de demolición.

Desde la psicología política, algunos especialistas describen este fenómeno como una forma de “liderazgo compensatorio”: en momentos de incertidumbre extrema, sectores sociales golpeados por la frustración tienden a depositar expectativas en figuras que proyectan autoridad, certeza y voluntad de ruptura. No se trata necesariamente de adhesión incondicional, sino de una búsqueda de sentido frente al agotamiento colectivo.

La paradoja argentina es que el desgaste económico no siempre erosiona de inmediato el respaldo político. La ciencia política lleva décadas estudiando cómo operan los sesgos de confirmación: los ciudadanos suelen interpretar los errores de sus dirigentes preferidos como excepciones o costos inevitables, mientras juzgan con mayor dureza las faltas de sus adversarios. El fenómeno no es exclusivo de Argentina; ocurre en democracias de todo el mundo.

Existe, además, un elemento generacional. Para muchos votantes, el recuerdo del kirchnerismo está asociado a experiencias concretas —positivas o negativas— que moldearon su identidad política. Milei, en cambio, todavía representa para sus seguidores una promesa en construcción. La diferencia entre la memoria y la expectativa explica parte del contraste: las decepciones del pasado pesan más que las incertidumbres del presente.

Pero quizá la cuestión más inquietante sea otra. El debate argentino parece haberse desplazado desde la discusión sobre proyectos colectivos hacia una lógica de rechazos recíprocos. Ya no se vota únicamente por esperanza; muchas veces se vota para impedir el regreso del otro. En ese clima emocional, la evaluación racional de la gestión pierde terreno frente a sentimientos más primarios: el miedo, el enojo, el resentimiento y la necesidad de pertenecer.

La pregunta que sobrevuela el escenario político no es si una fuerza es moralmente superior a otra. La pregunta es qué ocurre con una sociedad cuando deja de exigirles a todos sus dirigentes los mismos estándares éticos, institucionales y humanos.

Tal vez la respuesta no hable solo de Milei o del kirchnerismo. Tal vez revele algo más incómodo: que la Argentina todavía no resolvió cómo transformar sus frustraciones en un proyecto común y que, mientras la política siga organizada alrededor de heridas abiertas, el perdón y la condena continuarán dependiendo menos de los hechos que de las emociones con las que cada ciudadano elige recordarlos.

En 2027 no estamos ante una elección basada en el balance de resultados, sino ante una clínica de la resignación. El electorado argentino se encuentra hoy cautivo de un miedo paralizante. El voto a Milei, de ocurrir, no será un voto de fe, sino un mecanismo de defensa y la gran trampa está ahí, cuando la decepción no se convierte en alternativa, se convierte en resignación. Y la resignación, en Argentina, vota.