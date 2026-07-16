El dilema de la deuda: Caputo promete pagarla mientras las familias se endeudan

La gestión económica del presidente Javier Milei convive con una paradoja estructural que marca el pulso de la República Argentina.

Mientras el Gobierno nacional, a través de las terminales del Palacio de Hacienda conducidas por el ministro Luis Caputo, exhibe con orgullo la caída del Riesgo País y asegura contar con la capacidad para afrontar los inminentes vencimientos de la deuda externa sin recurrir a nuevos organismos de financiamiento internacional, el endeudamiento de las familias argentinas ha alcanzado niveles récord y la morosidad se ha disparado.

Los hogares acumulan pasivos que ascienden a unos US$ 26.000 millones, una cifra casi idéntica a los US$ 25.000 millones que el oficialismo necesita reunir de forma urgente para cubrir los compromisos soberanos de 2027.

El contraste expone de manera obscena la convivencia entre la estabilización de los indicadores financieros del Estado y el deterioro profundo y cotidiano de la economía de millones de argentinos atrapados en una recesión interminable.

El laberinto del Veraz y la financiación de la subsistencia

El drama microeconómico que la administración libertaria intenta invisibilizar bajo la narrativa del superávit fiscal y la batalla cultural se materializa en el colapso del sistema crediticio informal.

Detrás del hermetismo de los datos de la ex AFIP, se esconde una ola de morosidad que ya afecta a siete millones de argentinos, empujándolos a las listas del Veraz debido a una encrucijada brutal: la clase trabajadora y la clase media se ven obligadas a contraer deuda para financiar los alimentos básicos, pagar las facturas de gas y luz reguladas, o costear el boleto de transporte que triplicó la inflación proyectada.

La caída de las tasas de interés en dólares para el crédito soberano fortalece la posición del Ejecutivo nacional ante los mercados del exterior, pero todavía no se traduce en alivio para el mostrador del supermercado del conurbano profundo, donde el crédito para la subsistencia diaria se ha transformado en un pasaporte a la marginalidad financiera.

La Radiografía de la Deuda Cruzada (Julio 2026) Deuda Hogares: Las familias acumulan pasivos récord por US$ 26.000 millones. Vencimientos 2027: El Estado nacional requiere US$ 25.000 millones para cubrir compromisos soberanos. Morosidad Social: Siete millones de ciudadanos en el Veraz; atrasos masivos en aplicaciones y microcréditos. Financiamiento Crítico: Endeudamiento creciente para cubrir alimentos básicos y servicios públicos tarifados. Riesgo País: Caída en los indicadores financieros del Estado sin derrame en el bolsillo familiar.

La farsa de la macro frente a la heladera vacía