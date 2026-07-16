Política | 14 Jul
Interna feroz en la Rosada
La farsa anticasta al descubierto: Karina Milei y Santilli avanzan sobre las cajas clave de Santiago Caputo
A través del Decreto 581, la mesa chica del Gobierno despojó al "mago del Kremlin" del control de ARSAT, el Correo Argentino y el ENACOM para transferirlos a la órbita del legislador del PRO. La alianza estratégica con el histórico dirigente bonaerense no solo redefine el mapa de las telecomunicaciones, sino que termina de sepultar el relato anticasta del oficialismo.
Una profunda reconfiguración en el organigrama de la República Argentina sacudió las estructuras de la Casa Rosada tras la firma del Decreto 581, mediante el cual la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en alianza con los primos Menem, despojó al influyente asesor Santiago Caputo de activos clave del Estado para transferirlos a la órbita de Diego Santilli.
La drástica medida desató un sismo en el oficialismo al traspasar el control de ARSAT, el Correo Argentino y el ENACOM a las filas del diputado del PRO, asestando un golpe directo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que respondía al "mago del Kremlin".
Este movimiento estratégico busca recortar la desmedida acumulación de poder de la usina digital de Caputo y consolidar un pacto de gobernabilidad subterráneo con la casta tradicional de la provincia de Buenos Aires, exponiendo las insalvables grietas internas de la mesa chica libertaria.
El botín de las telecomunicaciones: ARSAT, Correo y ENACOM
Detrás de lo que el oficialismo intentó presentar como un simple reordenamiento administrativo, se esconde una de las mayores transferencias de recursos y control estratégico de la gestión actual. Con la firma del Decreto 581, la órbita de Diego Santilli pasa a digitar de manera directa la columna vertebral de la conectividad y la logística electoral de todo el territorio nacional.
El traspaso incluye tres activos de incalculable valor político y económico: ARSAT, la empresa estatal que opera los 36.000 kilómetros de tendido de fibra óptica del país; el Correo Argentino, pieza clave de la logística territorial y del escrutinio provisorio en los comicios; y el ENACOM, el ente regulador donde se dirimirá la trascendental fusión entre Telecom y Telefónica.
Quien maneja esta botonera controla no solo la infraestructura digital, sino también las reglas de juego del mapa de medios de la Argentina.
El eclipse del "Mago" y la nueva liga de los Menem
El avance sistemático de Karina Milei sobre el área de influencia de Santiago Caputo marca un punto de inflexión en la fisonomía del "triángulo de hierro" gubernamental.
El asesor estrella de Balcarce 50, acostumbrado a manejar los hilos de la comunicación y las segundas líneas ministeriales desde el absoluto hermetismo, encuentra por primera vez un límite infranqueable dentro de su propia tropa.
La sociedad estratégica de "La Jefa" con Eduardo "Lule" Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró arrinconar a los técnicos de Caputo en la Secretaría de Innovación.
Este sutil desplazamiento expone la urgencia de la mesa familiar de los Milei por consolidar un armado territorial clásico, menos dependiente de los algoritmos de la usina tuitera y más afianzado en las prácticas de la rosca política tradicional.
La sepultura definitiva del relato "anticasta"
La incorporación activa de Diego Santilli a la toma de decisiones del Ejecutivo nacional termina de demoler la pureza ideológica que el relato libertario solía militar en las pantallas de televisión.
La alianza secreta entre el gobernador invisible y el referente del PRO bonaerense demuestra que, ante la proximidad de los desafíos legislativos, la necesidad de supervivencia de la Casa Rosada cotiza infinitamente más alto que las promesas de campaña.
Los mismos voceros oficialistas que antes denostaban la negociación en los pasillos del Congreso, hoy deben justificar la entrega de las joyas del Estado a una de las figuras más representativas del espacio "dialoguista".
La maniobra evidencia que la batalla cultural no es más que una cortina de humo diseñada para distraer a la opinión pública mientras las facciones del propio gobierno se disputan a dentelladas las cajas reales del poder.
Lo que tenés que saber sobre la fractura de la mesa chica
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La reacción de Santiago Caputo: Fuentes cercanas al asesor aseguran que planea un contraataque a través de su influencia en el área de inteligencia y las redes sociales de cara al armado de listas.
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El factor fusión de medios: El desembarco de Santilli en el ENACOM es seguido con máxima tensión por las principales corporaciones de telecomunicaciones, que prevén una redefinición total de las licencias.
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El silencio de los gobernadores: Mandatarios provinciales ven con preocupación la entrega de la fibra óptica de ARSAT a un operador del PRO, temiendo que se use como disciplinador de obras regionales.
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El enojo del PRO puro: Sectores alineados con Mauricio Macri miran de reojo el corte de manga de Santilli, quien prefirió negociar su propio botín directamente con Karina Milei en lugar de respetar la verticalidad partidaria.
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La logística electoral: El control del Correo Argentino bajo el nuevo esquema enciende alarmas en el peronismo por las futuras garantías del escrutinio.