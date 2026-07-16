La farsa anticasta al descubierto: Karina Milei y Santilli avanzan sobre las cajas clave de Santiago Caputo

Una profunda reconfiguración en el organigrama de la República Argentina sacudió las estructuras de la Casa Rosada tras la firma del Decreto 581, mediante el cual la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en alianza con los primos Menem, despojó al influyente asesor Santiago Caputo de activos clave del Estado para transferirlos a la órbita de Diego Santilli.

La drástica medida desató un sismo en el oficialismo al traspasar el control de ARSAT, el Correo Argentino y el ENACOM a las filas del diputado del PRO, asestando un golpe directo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que respondía al "mago del Kremlin".

Este movimiento estratégico busca recortar la desmedida acumulación de poder de la usina digital de Caputo y consolidar un pacto de gobernabilidad subterráneo con la casta tradicional de la provincia de Buenos Aires, exponiendo las insalvables grietas internas de la mesa chica libertaria.

El botín de las telecomunicaciones: ARSAT, Correo y ENACOM

Detrás de lo que el oficialismo intentó presentar como un simple reordenamiento administrativo, se esconde una de las mayores transferencias de recursos y control estratégico de la gestión actual. Con la firma del Decreto 581, la órbita de Diego Santilli pasa a digitar de manera directa la columna vertebral de la conectividad y la logística electoral de todo el territorio nacional.

El traspaso incluye tres activos de incalculable valor político y económico: ARSAT, la empresa estatal que opera los 36.000 kilómetros de tendido de fibra óptica del país; el Correo Argentino, pieza clave de la logística territorial y del escrutinio provisorio en los comicios; y el ENACOM, el ente regulador donde se dirimirá la trascendental fusión entre Telecom y Telefónica.

Quien maneja esta botonera controla no solo la infraestructura digital, sino también las reglas de juego del mapa de medios de la Argentina.

El eclipse del "Mago" y la nueva liga de los Menem

El avance sistemático de Karina Milei sobre el área de influencia de Santiago Caputo marca un punto de inflexión en la fisonomía del "triángulo de hierro" gubernamental.

El asesor estrella de Balcarce 50, acostumbrado a manejar los hilos de la comunicación y las segundas líneas ministeriales desde el absoluto hermetismo, encuentra por primera vez un límite infranqueable dentro de su propia tropa.

La sociedad estratégica de "La Jefa" con Eduardo "Lule" Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró arrinconar a los técnicos de Caputo en la Secretaría de Innovación.

Este sutil desplazamiento expone la urgencia de la mesa familiar de los Milei por consolidar un armado territorial clásico, menos dependiente de los algoritmos de la usina tuitera y más afianzado en las prácticas de la rosca política tradicional.

La sepultura definitiva del relato "anticasta"

La incorporación activa de Diego Santilli a la toma de decisiones del Ejecutivo nacional termina de demoler la pureza ideológica que el relato libertario solía militar en las pantallas de televisión.

La alianza secreta entre el gobernador invisible y el referente del PRO bonaerense demuestra que, ante la proximidad de los desafíos legislativos, la necesidad de supervivencia de la Casa Rosada cotiza infinitamente más alto que las promesas de campaña.

Los mismos voceros oficialistas que antes denostaban la negociación en los pasillos del Congreso, hoy deben justificar la entrega de las joyas del Estado a una de las figuras más representativas del espacio "dialoguista".

La maniobra evidencia que la batalla cultural no es más que una cortina de humo diseñada para distraer a la opinión pública mientras las facciones del propio gobierno se disputan a dentelladas las cajas reales del poder.

Lo que tenés que saber sobre la fractura de la mesa chica