La motosierra de Milei no toca a la casta: Santiago Viola, en un palco VIP durante el Mundial 2026

Mientras Javier Milei sostiene un discurso incendiario contra la “casta” y exige sacrificios inauditos a una clase media que se desangra bajo el peso del ajuste, su círculo de mayor confianza demuestra que los privilegios permanecen intactos. La figura de Santiago Viola, secretario de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, se ha convertido en el símbolo perfecto de la contradicción libertaria: un funcionario que opera en las sombras del Poder Judicial mientras disfruta de las prerrogativas de la élite que el Presidente prometió erradicar.

La reciente aparición de Viola en un palco VIP en Kansas City durante el Mundial 2026 no constituye un simple episodio de ocio. Por el contrario, representa un duro golpe a la ética pública. Mientras el Gobierno exhorta a la población a ajustarse el cinturón, las entradas para los sectores más exclusivos de los estadios alcanzaron valores de hasta 6.000 dólares. La imagen de un operador judicial clave instalado en ese nivel de exclusividad confirma que, para la nueva administración, la “motosierra” nunca atravesó los despachos del poder, sino únicamente el bolsillo de los trabajadores.

Sin embargo, el episodio del palco apenas expone la superficie del problema. Lo verdaderamente relevante radica en el papel que Viola desempeña dentro del Consejo de la Magistratura. Su función trasciende lo administrativo y adquiere una dimensión eminentemente política y estratégica. Es el hombre encargado de blindar al oficialismo, influir en los concursos y aceitar los mecanismos necesarios para designar jueces afines que garanticen gobernabilidad y control.

La trayectoria de Viola, históricamente vinculada a los sectores más reservados de la política y a las estructuras de inteligencia, encaja con el pragmatismo de la gestión libertaria. Su influencia crece en la misma proporción en que disminuye su exposición pública: mientras Milei despliega su retórica frente a las cámaras, Viola diseña, lejos de los reflectores, la arquitectura institucional destinada a disciplinar a los magistrados incómodos.

La paradoja resulta evidente. Se prometieron transparencia, renovación y el fin del amiguismo; lo que emerge es un esquema de poder cerrado, donde viejos actores vuelven a ocupar lugares centrales para garantizar la continuidad del modelo. La estampa de Viola en el estadio funciona, así, como el reflejo de un gobierno que, para muchos de sus críticos, ha traicionado parte de su contrato electoral.

Mientras la calle enfrenta el deterioro económico y la pérdida del poder adquisitivo, uno de los hombres más influyentes del sistema judicial observa el devenir institucional desde una platea privilegiada. Al final, el “cambio” parece haber quedado reducido a un relevo de nombres en los espacios de decisión, reforzando la sensación de que, en el tablero político de Milei, los beneficios siguen concentrándose entre quienes ocupan los lugares de poder.