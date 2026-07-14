A escasas horas de que la Selección de Argentina dispute la semifinal del Mundial en Estados Unidos frente a Inglaterra, se ha consumado un hecho de traición histórica sin precedentes en la diplomacia y el deporte nacional.

A través de una vergonzosa votación y gestiones directas ante la FIFA encabezadas por la Ministra de Seguridad bajo expresas instrucciones del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional votó a favor de prohibir el ingreso de banderas, pancartas y camisetas alusivas a las Islas Malvinas en los estadios de la Copa del Mundo.

Esta artera puñalada a la memoria colectiva y a los veteranos de guerra expone de manera explícita el carácter cipayo y antinacionalista de una gestión que prefiere censurar el orgullo de su propio pueblo para congraciarse con las corporaciones internacionales y los intereses coloniales británicos en el Atlántico Sur.

La diplomacia de la sumisión: Censura explícita a la soberanía

La decisión de prohibir que el suelo soberano de nuestras islas sea reivindicado en las tribunas internacionales no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de desmalvinización sistemático encarado por el actual Ejecutivo nacional.

El pedido formal, elevado y defendido por la cartera de seguridad argentina ante los comités de la FIFA, se justificó bajo el pretexto técnico de "evitar provocaciones de tinte político" en espectáculos deportivos.

Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y los centros de excombatientes de todo el país, esta sumisión de rodillas representa una agresión directa a la Constitución Nacional, que establece la imprescriptible soberanía sobre el archipiélago.

Votar en contra del propio sentimiento nacional a las puertas de un clásico que tiene una carga emotiva única es un acto de genuflexión pocas veces visto en la historia de las relaciones exteriores.

De admirar a Thatcher a perseguir el celeste y blanco

La veda impuesta a las camisetas con el mapa de las islas y a las banderas con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" se conecta de manera directa con las conocidas posturas ideológicas del Presidente.

Javier Milei, quien públicamente reconoce su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y conserva souvenirs alusivos a su figura en el propio despacho presidencial de la Casa Rosada, traslada ahora su fascinación anglófila a la persecución activa de los símbolos nacionales en el exterior.

El contraste es alarmante: mientras el Gobierno nacional mantiene una inacción absoluta ante las sistemáticas maniobras de militarización y exploración hidrocarburífera de Gran Bretaña en las aguas del Atlántico Sur, despliega toda la maquinaria estatal para perseguir a los hinchas argentinos que pretenden honrar la memoria de los 649 soldados caídos en combate.

El repudio social y el "trapo" que no podrán callar

La confirmación de la votación oficial a favor de la censura desató una ola de indignación inmediata en los barrios, clubes de fútbol y sedes de veteranos de guerra a lo largo y ancho del país.

La militancia malvinera y los hinchas que ya se encuentran en Atlanta han advertido que desobedecerán la normativa cipaya del Gobierno y la FIFA, asegurando que las banderas flamearán en las tribunas a pesar de los cacheos y las requisas coordinadas por las fuerzas de seguridad extranjeras