A 40 años del "Gol del Siglo" Messi y la selección campeona del mundo escriben su propia historia ante Inglaterra

Hay partidos que sirven para ganar tres puntos, otros que otorgan un trofeo, y existen aquellos capaces de definir de manera irreversible toda una época. Ningún enfrentamiento en la historia del deporte rey reúne la carga simbólica, el dramatismo y el magnetismo cultural de un Argentina-Inglaterra en una Copa del Mundo.

Este miércoles, el imponente Atlanta Stadium se convertirá en el epicentro de un nuevo choque de planetas cuando ambas selecciones se disputen el pase a la gran final del Mundial 2026. La cita evoca, de forma inevitable, los fantasmas, las polémicas y las genialidades de un clásico cuya mitología excede los límites del campo de juego.

La rivalidad, contrariamente a lo que dicta el saber popular, no nació bajo el sol de México '86. Dos décadas antes, en la cita de Inglaterra 1966, la expulsión del capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín en Wembley inauguró una saga de alta tensión.

El hilo invisible del destino futbolero sumó luego las batallas de Francia 1998 —con la tarjeta roja a un joven David Beckham y los penales consagratorios para la Albiceleste— y la posterior revancha inglesa en Corea-Japón 2002. Sin embargo, cada vez que las camisetas celestes, blancas y blancas con tres leones se cruzan, el almanaque se detiene de forma unánime en el 22 de junio de 1986.

De la herida de Malvinas a la madurez de una nueva era

La genialidad de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca quedó sellada a fuego por el contexto de una herida nacional abierta: la Guerra de las Malvinas de 1982.

Aquella tarde, el "Diez" sintetizó en apenas cuatro minutos las dos caras de la argentinidad futbolera: la picardía prohibida de "La Mano de Dios" para vencer a Peter Shilton y, posteriormente, la belleza pura del "Gol del Siglo", una obra de arte de 60 metros y 10 segundos que la FIFA inmortalizó para siempre.

El escenario que presenta esta semifinal de 2026, bajo la atenta mirada de una audiencia global récord, es sustancialmente distinto. Ya no quedan sobrevivientes de aquella generación marcada de manera directa por el dolor del conflicto bélico.

Los planteles actuales están conformados por atletas que nacieron bien entrada la década del noventa o en el nuevo milenio. Tanto el estratega argentino Lionel Scaloni como el flamante seleccionador de los británicos, el alemán Thomas Tuchel, se han encargado minuciosamente de despolitizar la previa, encuadrando el cruce en términos de estricto respeto profesional y jerarquía deportiva.



El liderazgo desde la calma: A diferencia del Diego rebelde e irreverente que cargó sobre sus hombros el grito de revancha de una nación herida, Lionel Messi comanda a esta Selección Argentina desde una perspectiva madura y pacificada. Con el trofeo de Catar 2022 ya asegurado en sus vitrinas y con 39 años en el lomo, la "Pulga" no necesita demostrarle nada al mundo; juega por el placer de estirar los límites de su propia eternidad.

El último gran desafío del Rey

Para Messi, enfrentar a Inglaterra en una semifinal del mundo representa la oportunidad de cerrar un círculo poético que comenzó en su más tierna infancia, cuando observaba en videos de calidad gastada las gambetas de su gran mentor espiritual y técnico durante el ciclo 2008-2010.

Tras la partida física de Maradona en 2020, el actual capitán argentino heredó de manera definitiva el rol de tutor de las ilusiones de un país, pero lo hizo moldeando un estilo propio: menos confrontativo, más colectivo, sostenido en la regularidad y en el funcionamiento de una "Scaloneta" que aprendió a competir y ganar bajo la máxima presión internacional.

La cita en Atlanta no requiere que Messi emule la trampa genial de la mano o que recorra otra vez la corrida memorable del Azteca —maniobras que con el VAR de hoy tendrían un destino muy diferente—.

A este Messi crepuscular le alcanza con dosificar sus genialidades, administrar los hilos de un mediocampo voraz y guiar a un plantel de jóvenes campeones que juegan para regalarle un último gran baile al jugador más grande de la época moderna.

El partido del '86 vivirá por siempre en el museo de Maradona. El de este miércoles en Estados Unidos es la chance dorada de Lionel Messi para estampar su propia firma en el clásico que define la historia.

Las claves de la semifinal del siglo