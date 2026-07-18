Annobón conmemoró su IV Aniversario de su Declaración de Independencia: “Frente a la opresión, rebeldía”

La República de Annobón conmemoró en Madrid el cuarto aniversario de su declaración de independencia con un acto marcado por la memoria histórica, la defensa de la identidad cultural y la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos que atraviesa la población de la isla.

El encuentro reunió a autoridades del gobierno annobonés, representantes de organizaciones internacionales, integrantes de la diáspora e invitados que acompañan el reclamo de autodeterminación. La ceremonia comenzó con un homenaje a los antepasados, el sonido ritual del Lolín, la interpretación del himno nacional y una presentación de instrumentos tradicionales.

El ministro de Información, Gaudencio Isabel Vilá, conocido también por su nombre annobonés Gutïn Baê Töngalãn, explicó que los tambores no son únicamente instrumentos musicales, sino también herramientas de comunicación, convocatoria y conexión espiritual.

“Cada instrumento tiene distintos mensajes”, señaló. Y resumió: “Si oyen una música y no aparece ninguno de estos sonidos, es porque no es auténticamente annobonesa”.

“Annobón eligió vivir y resistir”

Durante la apertura, Clemente Menejal Pelayo vinculó la declaración de independencia con una historia atravesada por las epidemias, el abandono, la represión y el aislamiento.

“Hoy conmemoramos una fecha que está en nuestra memoria: dignidad, coraje, esperanza y vida”, expresó.

Pelayo recordó las epidemias de cólera, sarampión y polio, así como la ausencia de asistencia por parte de Guinea Ecuatorial. También denunció que al pueblo annobonés “se le negó la dignidad, la voz y el derecho a existir como pueblo”.

“Annobón no murió. Annobón eligió vivir, eligió resistir, eligió luchar y hoy luchamos por existir como pueblo”, afirmó..

Kindjadja y el “río de sangre”

La ministra de Asuntos Sociales, Nemesia Cachina Zamora, recordó la expedición de Kindjadja, protagonizada en 1976 por ocho hombres que abandonaron la isla en un cayuco para denunciar ante el mundo la situación humanitaria de Annobón.

La ministra denunció los posteriores traslados forzados de hombres annoboneses hacia las plantaciones de cacao y café, la destrucción de familias, las torturas, los abusos sexuales y la militarización de la isla. “El barco del cacao no fue solo un episodio de violencia, fue un crimen. Fue un pueblo entero sometido”, sostuvo.

“La cuestión de Annobón no está cerrada. Es una descolonización pendiente, una cuestión de derecho internacional y de justicia histórica”, remarcó.

Cachina Zamora reivindicó además la declaración de independencia de 2022 como “un acto de supervivencia” y formuló un llamado a la comunidad internacional.

“Hoy el pueblo de Annobón no comparece para pedir permiso, comparece para exigir justicia”, afirmó.

“Tenemos derecho a vivir en nuestra tierra”

El primer ministro y jefe de Gobierno, Orlando Cartagena Lagar, advirtió que Annobón atraviesa “una situación de emergencia y un genocidio lento”.

“Nuestra lucha es simple: tenemos derecho a vivir y tenemos que poder vivir en nuestra tierra”, expresó.

Cartagena denunció detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, apaleamientos contra mujeres, pérdidas de embarazos, restricciones a la lengua fá d’Ambô y el traslado de militares y familias desde el continente.

También presentó el proyecto de país que impulsa el gobierno annobonés, basado en una constitución democrática, educación y salud universales, agua potable, saneamiento, electrificación permanente, vivienda digna y protección ambiental.

“El mundo no puede permanecer indiferente. Es hora de actuar”, reclamó.

Al finalizar su intervención, levantó un remo como símbolo de la expedición de Kindjadja y del pedido de auxilio que el pueblo annobonés sostiene desde hace medio siglo.

“La indiferencia ya no es neutralidad, es complicidad. Annobón no se rinde, Annobón no se calla y Annobón no se borra”, concluyó.

Finalmente, Cartagena propuso la “rebeldía” como consigna del aniversario frente al aislamiento, la represión, las torturas y los intentos de borrar la identidad annobonesa. “Nuestra rebeldía no nace del odio, nace del amor a Annobón, de un pueblo que se niega a desaparecer”, afirmó.

“Frente a la opresión, rebeldía. Frente al miedo, rebeldía. Frente a la injusticia, rebeldía. Frente a la dominación extranjera, rebeldía”, proclamó.

Respaldo de la UNPO

La vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, Elisenda Paluzie, calificó el caso annobonés como “una causa justa de autodeterminación” y destacó la gravedad de las violaciones denunciadas ante la Organización de las Naciones Unidas.

Paluzie recordó que la UNPO presentó informes sobre degradación ambiental, aislamiento, discriminación, violencia, detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales.

También reclamó al gobierno de España, que preside Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que asuma su responsabilidad como antigua potencia colonial y adopte una posición clara frente a la situación de Annobón.

El cierre de Pa Nando Palas Bahê

El presidente y jefe de Estado, Pa Nando Palas Bahê, cerró el acto con un llamado a los gobiernos democráticos y organismos internacionales para que acompañen la causa annobonesa.

“La demanda de independencia de Annobón no data solamente de hace cuatro años. Hoy estamos conmemorando cincuenta años de esta lucha”, afirmó.

También aclaró que el reclamo no está dirigido contra el conjunto del pueblo fang y concluyó: “Annobón pide el derecho a su autodeterminación y a su descolonización”.

La jornada finalizó con música, bailes, expresiones religiosas, una comida comunitaria y la proyección de imágenes sobre la historia de la isla. El mensaje central quedó resumido en una frase repetida durante la conmemoración: “Somos un pueblo con memoria, somos un pueblo con dignidad y somos un pueblo que ha decidido no desaparecer”