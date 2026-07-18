Victoria Villarruel le marca la cancha a Milei en la previa del Mundial: "Contra los usurpadores ingleses siempre es algo más"

La aparente tregua discursiva en el seno del Gobierno nacional volvió a estallar por el aire en vísperas del partido más trascendental del año. Mientras la diplomacia oficial tutelada por el presidente Javier Milei se esfuerza por exhibir un perfil dócil, globalista y "respetuoso" ante los ojos de la comunidad internacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel pateó el tablero de la corrección política.

A horas de la histórica semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Villarruel emitió una declaración de altísimo voltaje nacionalista que opera como un misil directo hacia la estrategia de despolitización que promueve Balcarce 50.

La titular del Senado utilizó sus plataformas para plantar una bandera de soberanía intransigente, diferenciándose de manera tajante del tono medido de la Casa Rosada y de las propias directivas de la FIFA.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", disparó Villarruel en un mensaje cargado de épica patria.

Para los analistas políticos, esta intervención no solo calienta la previa de la semifinal en el Atlanta Stadium, sino que expone una grieta ideológica insalvable: la vicepresidenta se aferra a la causa Malvinas y al orgullo popular, contraponiéndose a la postura dócil y diletante que se le critica al entorno de Milei frente al Reino Unido.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

La mística del Diego, de Leo y las Malvinas

La alocución de la vicepresidenta conecta de forma directa con el sentir más profundo de las barriadas populares, allí donde el fútbol y la soberanía territorial caminan de la mano.

En su declaración, la funcionaria trazó una línea histórica que une las batallas militares del siglo pasado con el presente deportivo de la Selección conducida por Lionel Scaloni.

El reclamo de soberanía inquebrantable: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", remarcó Victoria Villarruel, fundiendo en un solo grito la causa nacionalista, la mística de México '86 y el tramo final de la carrera de Lionel Messi. La vicepresidenta concluyó con un categórico "¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", dejando en claro que para su sector el partido representa una trinchera de reivindicación histórica que no se entrega por presiones de protocolo.

Con este posicionamiento, Villarruel capitaliza el fervor popular y se consolida como la única voz de la coalición gobernante dispuesta a confrontar de cara con el colonialismo británico, dejando al descubierto la fragilidad del relato "anticasta" de Milei cuando se trata de defender el orgullo y los intereses soberanos de la Nación en los escenarios más masivos del planeta.

Las claves de la rebelión discursiva de la Vice