Política | 15 Jul
Ni políticamente correcta ni dócil
Victoria Villarruel le marca la cancha a Milei en la previa del Mundial: "Contra los usurpadores ingleses siempre es algo más"
En esta nota te contamos la fuerte trastienda política detrás del posteo de la Vicepresidenta de la Nación. En abierta contradicción con la postura despolitizada y "respetuosa" que promueve la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei, Victoria Villarruel rompió el protocolo diplomático, tildó a los británicos de "piratas usurpadores" y reinstaló la llaga de las islas Malvinas y la mística de Maradona en la previa del choque en Atlanta.
La aparente tregua discursiva en el seno del Gobierno nacional volvió a estallar por el aire en vísperas del partido más trascendental del año. Mientras la diplomacia oficial tutelada por el presidente Javier Milei se esfuerza por exhibir un perfil dócil, globalista y "respetuoso" ante los ojos de la comunidad internacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel pateó el tablero de la corrección política.
A horas de la histórica semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Villarruel emitió una declaración de altísimo voltaje nacionalista que opera como un misil directo hacia la estrategia de despolitización que promueve Balcarce 50.
La titular del Senado utilizó sus plataformas para plantar una bandera de soberanía intransigente, diferenciándose de manera tajante del tono medido de la Casa Rosada y de las propias directivas de la FIFA.
"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", disparó Villarruel en un mensaje cargado de épica patria.
Para los analistas políticos, esta intervención no solo calienta la previa de la semifinal en el Atlanta Stadium, sino que expone una grieta ideológica insalvable: la vicepresidenta se aferra a la causa Malvinas y al orgullo popular, contraponiéndose a la postura dócil y diletante que se le critica al entorno de Milei frente al Reino Unido.
Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
No es un partido más.
No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.
¡Aguante Argentina! Porque…
La mística del Diego, de Leo y las Malvinas
La alocución de la vicepresidenta conecta de forma directa con el sentir más profundo de las barriadas populares, allí donde el fútbol y la soberanía territorial caminan de la mano.
En su declaración, la funcionaria trazó una línea histórica que une las batallas militares del siglo pasado con el presente deportivo de la Selección conducida por Lionel Scaloni.
El reclamo de soberanía inquebrantable: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", remarcó Victoria Villarruel, fundiendo en un solo grito la causa nacionalista, la mística de México '86 y el tramo final de la carrera de Lionel Messi. La vicepresidenta concluyó con un categórico "¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", dejando en claro que para su sector el partido representa una trinchera de reivindicación histórica que no se entrega por presiones de protocolo.
Con este posicionamiento, Villarruel capitaliza el fervor popular y se consolida como la única voz de la coalición gobernante dispuesta a confrontar de cara con el colonialismo británico, dejando al descubierto la fragilidad del relato "anticasta" de Milei cuando se trata de defender el orgullo y los intereses soberanos de la Nación en los escenarios más masivos del planeta.
Las claves de la rebelión discursiva de la Vice
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Freno al cipajismo: Victoria Villarruel desafió la directiva de la Casa Rosada de no emitir comentarios políticos sobre el partido con Inglaterra.
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Ataque frontal: Calificó públicamente a los británicos de "piratas usurpadores" e "invasores", rompiendo las formas de la diplomacia del Gobierno de Milei.
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Fervor malvinero: Reinstaló la causa nacionalista en el centro de la agenda deportiva, uniendo el dolor de 1982 con el partido en Atlanta.
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Mística peronista-soberana: Reivindicó la figura de Diego Maradona, un ícono que el ala dura del oficialismo suele marginar de sus discursos.
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Interna al rojo vivo: La marca de diferencia de la vicepresidenta expone una vez más la debilidad de Javier Milei para unificar los discursos de soberanía dentro de su propio gabinete.