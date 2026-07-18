El saqueo bonaerense: Kicillof detona tus impuestos comprando camionetas con sobreprecios millonarios

El relato del Estado presente sigue saliendo carísimo para todos. Resulta que el Ministerio de Agroindustria reventará 1.200 millones de pesos. La casta sigue haciendo compras totalmente VIP mientras vos no llegás a fin de mes.

La indignante licitación contempla la compra de apenas diez unidades. En una provincia fundida y sin insumos en los hospitales. El despilfarro bonaerense no resiste ninguna auditoría por la grosera falta de transparencia oficial.

Los números de las ofertas presentadas son un verdadero escándalo. Por un lado les ofrecen diez camionetas de marca Mercedes Benz. El sobreprecio grotesco roza los sesenta millones de pesos por cada unidad solicitada.

El valor real en cualquier concesionaria apenas alcanza 76 millones. Sin embargo, en La Plata pretenden pagar 136.500.000 pesos por vehículo. Un descarado robo a todos los contribuyentes que desaparece mágicamente en la burocracia estatal.

Si el plan alemán parece un robo, la alternativa asusta. La otra oferta sobre la mesa propone unidades Ford Transit. La trampa millonaria del supuesto mal menor también huele a negociado político a kilómetros.

Cada una de estas camionetas se cotizó a 95.000.000 de pesos. El costo verdadero de mercado apenas llega a los 89 millones. Siguen pagando millones extra sin ninguna justificación para intentar maquillar este evidente y brutal desfalco.

La opacidad de todo este proceso de compra es total. El tufillo a negociado ya impregnó todos los pasillos gubernamentales. La billetera suelta para los amigos del poder contrasta violentamente con la miseria de la calle.

La gran pregunta es si algún juez frenará este saqueo. Nos venden austeridad de cartón, pero la plata sobra para lujos. El silencio cómplice de toda la política confirma que nadie quiere soltar esta caja.

Lo que tenés que saber sobre esta compra VIP: