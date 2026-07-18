¡Para vos, Milei! los jugadores recordaron a los soldados caídos y exhibieron una bandera "Las Malvinas son Argentinas"

la mística de la celeste y blanco volvió a escribir una página dorada de soberanía y dignidad popular. Tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en una semifinal de tintes épicos, los jugadores de la Selección Argentina rompieron todos los protocolos de la FIFA y desplegaron sobre el césped una bandera con una leyenda que late en el corazón de cada compatriota: "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS".

La valiente actitud de los jugadores argentinos que estuvo encabezada por Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso, secundada por las emotivas declaraciones de Leandro Paredes y un Lionel Messi que recordó la memoria de Diego Armando Maradona, fueron digno de que no era un partido más.



No solo desató la furia de la prensa británica, sino que propinó una bofetada histórica al relato desmalvinizador del gobierno de Javier Milei, quien llegó a declarar ante la cadena británica BBC que "las Malvinas no son argentinas y nunca lo serán" mientras rinde pleitesía a la criminal de guerra Margaret Thatcher.

Rebelión contra la censura de la FIFA y el silencio oficial

La previa del partido ya venía cargada de indignación por las requisas policiales impulsadas para congraciarse con el Reino Unido y los patrocinadores internacionales. Sin embargo, al consumarse el silbatazo final y decretarse el pasaje a la gran final del Mundial, la Scaloneta demostró que su compromiso va mucho más allá de lo deportivo.

A sabiendas de que la FIFA prohíbe de forma estricta cualquier manifestación de tinte geopolítico bajo amenaza de severas multas o expedientes disciplinarios, los referentes del plantel decidieron arriesgarlo todo por el pueblo.

El "Licha" Martínez, Otamendi y Lo Celso encabezaron el despliegue del trapo celeste y blanco con la silueta de nuestras islas, fundiéndose en un abrazo con lágrimas en los ojos junto a los miles de hinchas que burlaron el cepo de la seguridad en Atlanta.

"No podíamos fallarle al pueblo": La zona mixta fue un grito de soberanía

Las repercusiones continuaron en una zona mixta que se transformó en un cabildo abierto de identidad nacional. Lejos de esquivar los micrófonos o apelar a discursos de cassette, los futbolistas redoblaron la apuesta:

🗣️ Leandro Paredes : "Siempre serán argentinas, no importa lo que digan los de afuera ni los protocolos de un papel" .

🗣️ Lisandro Martínez : "No podíamos fallarle al pueblo argentino. Jugamos por la camiseta, por la historia y por los que dejaron la vida allá" .

🗣️ Lionel Messi: El capitán no ocultó su emoción y trajo a la memoria al eterno 10: "Esto es para el Diego, que seguro en donde esté sé que estará festejando. Él siempre reivindicó a los héroes caídos en la Guerra de Malvinas y hoy jugamos con esa fuerza".

La prensa inglesa reaccionó con despecho y amargura, calificando el gesto como una "provocación innecesaria" y exigiendo sanciones ejemplares a la FIFA. Sin embargo, para el pueblo argentino, el "Malvinazo" de los jugadores representa un acto de justicia poética frente a la entrega sistemática de sus recursos y su memoria histórica.

El abismo moral entre la Scaloneta y el admirador de Thatcher

El despliegue de la bandera reabre una herida que el gobierno libertario intenta tapar de manera desesperada.

Mientras los jugadores exponen sus carreras para defender el reclamo soberano sobre el archipiélago —usurpado por los británicos desde 1833—, el presidente Javier Milei insiste en su devoción por Margaret Thatcher, la mandataria inglesa que ordenó el hundimiento criminal del Crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión, costándole la vida a 323 jóvenes compatriotas.

El contraste es obsceno: la Selección juega, gana y rinde honores a los caídos; el Poder Ejecutivo nacional calla, persigue a los que portan símbolos patrios en los estadios y se arrodilla ante las exigencias de Londres.

La jugada de la Scaloneta no solo eliminó a Inglaterra de la Copa del Mundo; también desnudó el cipayismo de un gobierno que se autopercibe "patriota" pero que le teme a un trapo pintado con la silueta de nuestras islas del Atlántico Sur.

Las repercusiones de la gesta soberana en el Mundial