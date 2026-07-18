Messi humilló el ajuste de Milei al dedicar el histórico triunfo a la gente que "no llega a fin de mes"

la consagración de la Selección Argentina en la final del Mundial no solo se festeja en las calles por el logro deportivo, sino por el histórico posicionamiento ético de sus protagonistas.

En una zona mixta que quedará guardada en la memoria colectiva, el capitán Lionel Messi completó su definitiva "maradonización" al dedicarle el triunfo sobre Inglaterra a las millones de familias que sufren el devastador programa económico de la gestión de Javier Milei.

Con la sensibilidad de los más grandes de la historia, el 10 esquivó las felicitaciones de ocasión y lanzó una frase que retumbó como un bombazo en la Casa Rosada:

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que hay gente que NO TIENE TRABAJO y que NO LLEGA A FIN DE MES". Sus palabras desnudaron de manera implacable la asfixia, los tarifazos de servicios esenciales y la malaria social que el relato oficialista intenta ocultar.

El grito de los postergados en la voz del mejor del mundo

La dedicatoria de Messi representa un punto de inflexión absoluto en la relación de los ídolos populares con el poder de turno.

Mientras los voceros de Javier Milei insisten en militar un país de fantasía basado en el superávit y la timba financiera, el capitán de la Selección demostró tener los pies sobre el barro de la realidad argentina.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que hay gente que NO TIENE TRABAJO y que NO LLEGA A FIN DE MES"



La Maradonización se ha completado. Son los más grandes de la historia pic.twitter.com/jVWbwziIVb — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 16, 2026

Al mencionar explícitamente a quienes no tienen trabajo y a aquellos que no llegan a fin de mes, el astro rosarino validó el dolor de un pueblo sumido en la recesión provocada por la insensibilidad oficial.

Este gesto de empatía social desarma por completo la maquinaria tuitera del gobierno cipayo, que suele catalogar de "comunista" o "casta" a cualquiera que denuncie el hambre y la falta de oportunidades.

Que el deportista más influyente del planeta decida usar su momento de mayor gloria para visibilizar la malaria de los laburantes argentinos es una bofetada ética de la cual la gestión libertaria no podrá recuperarse fácilmente.

"Maradonización" completa: El heredero del Diego de los humildes

Durante años, sectores del poder concentrado y del periodismo complaciente intentaron moldear a un Messi silencioso, prolijo y alejado de los barrotes de la realidad social.

Sin embargo, en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, la metamorfosis del capitán se ha completado. Messi ya no solo juega con la genialidad de siempre; ahora habla, siente y defiende al pueblo con el espíritu rebelde e implacable de Diego Armando Maradona.

El propio Leo se encargó de sellar esta hermandad histórica al recordar al Diego de los humildes en las vísperas del partido: "Esto es para el Diego, que seguro en donde esté sé que estará festejando". Al hermanarse con la causa de los caídos en Malvinas y abrazar el dolor de los que sufren el desempleo bajo la motosierra de Milei, el 10 asume el rol histórico del líder popular que no se calla ante los cipayos que pretenden rematar la patria al mejor postor.