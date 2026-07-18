La jugada de Cristina Kirchner: advierte a Axel Kicillof que la ruptura del peronismo los beneficia

Mientras las familias bonaerenses hacen malabares diarios para sobrevivir al ajuste y la asfixia económica, las terminales del Instituto Patria operan a contrarreloj bajo una premisa tan fría como calculadora: dinamitar el tablero político.

Los estrategas de la exmandataria han concluido que la única vía de supervivencia para el núcleo duro de La Cámpora es empujar una fragmentación total.

El plan, diseñado en las sombras, asume que si el justicialismo se rompe, las derechas de Javier Milei y Mauricio Macri también lo harán, abriendo un escenario de cuatro fuerzas electorales donde el kirchnerismo duro podría alzarse con la victoria controlando apenas una porción minoritaria de los votos.

Kicillof acorralado y la desarticulación del frente bonaerense

La principal víctima colateral de este laboratorio electoral de palacio es el gobernador Axel Kicillof. El mandatario provincial y sus armadores venían tejiendo una estrategia de unificación partidaria para resistir el embate de la motosierra de la administración libertaria de Milei.

Sin embargo, el mandato tajante que bajó desde las oficinas porteñas del Patria congeló cualquier puente de consenso, obligando a Kicillof a recalcular de urgencia sus ambiciones de liderazgo nacional.

La orden de Cristina es letal: si el peronismo bonaerense debe partirse en tres pedazos para que el escenario nacional se divida en cuatro, se hará sin dudarlo. El objetivo de la vieja guardia no es defender la gestión provincial ni proteger el bolsillo de los bonaerenses, sino mantener a toda costa el control de la lapicera en el armado de las listas legislativas, importándoles muy poco el desgaste social acumulado.

La trampa del chiquero: Dividir a Milei y al PRO

El ajedrez de la fragmentación apuesta a que el oficialismo nacional caiga en la misma trampa del ego. En el Patria celebran cada roce interno entre los sectores aliados de La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri. Los encuestadores de la política tradicional observan con estupor cómo el kirchnerismo fomenta, a través de operadores subterráneos, que Milei y Macri compitan con boletas totalmente separadas.

La división opositora es la balsa de salvación de una estructura que sabe que con los votos tradicionales ya no le alcanza para ganar una elección unificada.

Al fragmentar la oferta electoral en cuatro opciones competitivas, el piso histórico del kirchnerismo residual se convierte de la noche a la mañana en un techo ganador, arrastrando a la sociedad a un verdadero y salvaje chiquero representativo.