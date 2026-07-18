La trampa del peronismo: quieren que los concejos habiliten las reelecciones indefinidas

El plan perverso se gesta en las sombras de la provincia de Buenos Aires. Los históricos barones territoriales están desesperados por no soltar sus millonarios privilegios. Quieren que los ediles aprueben su perpetuidad en cada uno de los municipios.

Esta movida busca esquivar la ley provincial que limita los mandatos consecutivos. Los viejos intendentes de los municipios fuertes bonaerenses no quieren volver al llano. La trampa legal beneficia directamente a la casta mientras el pueblo sigue sufriendo.

El esquema diseñado por los estrategas de Unión por la Patria es verdaderamente macabro. Saben que controlan a los concejales locales con la billetera y constantes aprietes. Buscan que el municipio autorice la reelección eterna burlando todas las normativas vigentes.

Nadie en la gobernación de Axel Kicillof se animó a frenar esta grave locura. El silencio oficialista confirma que todos son cómplices del mismo saqueo institucional. Los barones negocian impunidad en sus territorios blindados sin que nadie les ponga límite.

La estrategia descentralizada es una burla sangrienta para los votantes de la Argentina. Al pasar la decisión a los concejos, evitan todo el costo político provincial. El descarado proyecto sepulta cualquier renovación de líderes en la empobrecida geografía bonaerense.

Los humildes vecinos de La Matanza y otros distritos siguen hundidos en el barro. Sin embargo, la única preocupación de los dirigentes es mantener sus negocios absolutamente intactos. La política tradicional solamente cuida su propia caja dándole la espalda a la gente.

El rol de la oposición en la Legislatura Bonaerense será clave en esta brutal batalla. Algunos legisladores opositores amenazan con ir a la justicia si este nefasto engendro avanza. El escandaloso intento de perpetuidad debe ser frenado antes de que sea muy tarde.

Este nivel de cinismo confirma que la casta del Conurbano no entendió absolutamente nada. Mientras el presidente Javier Milei exige motosierra, ellos arman cerrojos para lograr atrincherarse. La ambición desmedida destruye por completo las instituciones democráticas que dicen querer proteger.