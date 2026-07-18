Milei quiere paralizar el país si no se aprueba el Presupuesto: aplicará el "shutdown" yankee

La intención del gobierno de Javier Milei de importar a la Argentina un mecanismo de shutdown inspirado en el modelo estadounidense no constituye una simple reforma administrativa. Representa un cambio profundo en el equilibrio institucional sobre el que descansa nuestra democracia. La propuesta de apagar parcialmente el Estado cuando el Congreso no apruebe el Presupuesto no persigue únicamente el equilibrio fiscal: busca alterar la relación entre los poderes públicos y convertir la negociación parlamentaria en un ejercicio de presión permanente.

En el sistema constitucional argentino, el Presupuesto es mucho más que una planilla de ingresos y gastos. Es la ley que expresa las prioridades políticas de un gobierno, organiza el funcionamiento del Estado y garantiza la continuidad de los servicios públicos. Precisamente por esa importancia, el ordenamiento jurídico prevé que, si no se aprueba una nueva ley, continúe vigente el presupuesto anterior. Ese mecanismo evita vacíos institucionales y preserva el funcionamiento del Estado por encima de las disputas políticas.

La lógica que impulsa el oficialismo invierte ese principio. Allí donde el sistema procura asegurar continuidad, el Gobierno propone introducir la posibilidad de una parálisis parcial. El desacuerdo parlamentario deja de ser una instancia natural de la democracia para convertirse en un factor de interrupción institucional. El mensaje implícito resulta tan simple como inquietante: si el Congreso no acompaña, el Estado deja de funcionar.

Las consecuencias de ese esquema trascienden el debate presupuestario. En un país atravesado por recurrentes crisis económicas y altos niveles de pobreza, habilitar un mecanismo semejante implica incorporar un factor adicional de inestabilidad política. La discusión deja de centrarse en cómo distribuir los recursos públicos para desplazarse hacia una amenaza constante sobre la continuidad de funciones esenciales.

A ello se suma otro problema de enorme gravedad: ¿quién decidirá qué organismos son esenciales y cuáles pueden apagarse? Esa clasificación difícilmente sea neutral. Por el contrario, abriría un amplio margen de discrecionalidad para que el Poder Ejecutivo determine qué áreas continúan operativas y cuáles quedan suspendidas. Reguladores, organismos de control, programas sociales o dependencias estratégicas podrían transformarse en variables de negociación política más que en instituciones protegidas por la ley.

El daño institucional va aún más lejos. Si el Presidente dispone de la posibilidad de paralizar parte del aparato estatal frente a la falta de consenso legislativo, la negociación del Presupuesto deja de ser una herramienta propia del sistema republicano para convertirse en un mecanismo de coerción política. El equilibrio entre poderes se sustituye por una relación de fuerza donde el Ejecutivo amenaza con detener el funcionamiento del Estado para imponer sus condiciones.

La comparación con Estados Unidos tampoco resiste un análisis serio. Allí, el shutdown es el resultado de una arquitectura constitucional, fiscal e institucional construida durante más de dos siglos, con reglas, contrapesos y capacidades administrativas completamente diferentes a las argentinas. Trasplantar ese mecanismo sin ese contexto equivale a importar el conflicto sin importar las soluciones que lo contienen.

Detrás del discurso de la eficiencia fiscal parece esconderse un objetivo mucho más ambicioso: redefinir el funcionamiento del Estado mediante la lógica del castigo. Si el Congreso acompaña, el Estado funciona; si discrepa, se apaga. No se trata de modernizar la administración pública. Se trata de instalar un sistema donde el desacuerdo político tenga consecuencias materiales sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.

Y cuando un gobierno convierte el funcionamiento del Estado en una herramienta de presión, el problema deja de ser económico. Empieza a ser profundamente democrático.