El negocio de los registros de conducir profesionales desnudó un entramado de corrupción verdaderamente alarmante en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof decidió firmar una resolución que entrega de pies y manos la actividad. La trenza millonaria asfixia el bolsillo de los choferes profesionales con un salvaje peaje institucionalizado.

La denuncia presentada públicamente por los hermanos Passaglia (uno intendente de San Nicolás y el otro diputado) expuso la maniobra de recaudación al desnudo. El costo obligatorio para la renovación de las licencias saltará de manera sideral de $22.000 a $300.000. El descarado tarifazo representa un histórico incremento que supera largamente el mil doscientos por ciento.

El andamiaje diseñado desde los despachos oficiales destruye por completo las autonomías de las comunas bonaerenses. El nuevo esquema administrativo prohíbe que el trámite obligatorio pueda resolverse íntegramente de manera local en los municipios. La gestión provincial centraliza el curro público obligando a los laburantes a perder días enteros.

La polémica normativa obliga a los conductores profesionales a someterse a complejas evaluaciones médicas externas. Los prestadores de salud autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial forman parte de una lista súper exclusiva. Las clínicas VIP responden directamente a la familia del polémico clan sindical conducido por Hugo Moyano.

El pacto espurio entre la Casa de Gobierno y el sindicato garantiza una millonaria e inagotable caja cautiva. El andamiaje del gremio se asegura de esta manera el monopolio absoluto sobre el psicofísico de los choferes. El saqueo corporativo cuenta con el aval explícito de los funcionarios kirchneristas de turno.

Mientras las familias no llegan a fin de mes, el gobernador prefiere cuidar los quioscos de sus aliados políticos. La desidia de la gestión provincial de Axel Kicillof deja desprotegidos a miles de transportistas independientes del interior. Los caciques de PBA canjean impunidad a cambio de garantizar el aparato electoral para el futuro.

La entrega del control estatal a los prestadores gremiales se manejó bajo un estricto secreto ministerial. Las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial aportaron el paraguas legal necesario para blanquear la vergonzosa estafa. La burocracia estatal legitima el robo organizado para financiar las costosas campañas de la dirigencia aliada.

Los equipos jurídicos de los municipios perjudicados ya preparan una batería de amparos ante los tribunales federales correspondientes. Los intendentes del norte bonaerense buscan frenar este engendro antes de que paralice por completo la logística productiva local. La batalla judicial promete ser sumamente violenta en los pasillos de las principales fiscalías penales.

Este nivel de cinismo demuestra que los supuestos defensores del pueblo solamente cuidan sus propios e inmobiliarios quioscos. El relato de la soberanía nacional se termina estrellando de frente contra la dura realidad de las heladeras vacías. El gobierno de la provincia de Buenos Aires repite los peores vicios de la vieja política corrupta.

Lo que tenés que saber sobre la trenza provincial: El zarpazo de Kicillof: El gobernador peronista avaló un incremento superior al 1.200% para la renovación de las licencias profesionales.

El monopolio de Moyano: El trámite se retira de los municipios bonaerenses y se terceriza obligatoriamente en clínicas controladas por el Sindicato de Camioneros.

La grave denuncia: Los hermanos Passaglia presentaron la acusación exponiendo el pacto secreto entre el gobierno de PBA, la ANSV y el clan gremial.