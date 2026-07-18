Se desploma la imagen de Javier Milei y el fantasma de Manuel Adorni sobrevuela en Casa Rosada

el panorama político nacional ingresó en una fase de profunda zozobra para la administración de Javier Milei. Según el último y demoledor estudio elaborado por la consultora Qsocial Big Data, el oficialismo nacional atraviesa su crisis de legitimidad más severa desde que asumió el poder.

El informe enciende todas las alarmas en Balcarce 50 al revelar que el apoyo popular se desplomó drásticamente, reteniendo apenas un treinta y uno por ciento de respaldo en medio de una economía real que no da tregua.

La sangría de votos oficialistas golpea con especial crueldad en el cordón de votantes independientes y los antiguos aliados del PRO, quienes comenzaron a darle la espalda en masa a una gestión nacional cuya base política se erosiona a un ritmo alarmante frente al pesimismo generalizado de la calle.

El escándalo de Adorni y la asfixia cotidiana en los hogares

La crisis de las variables macroeconómicas ya no puede disimularse con discursos solemnes sobre el déficit fiscal. El humor social de los argentinos está completamente roto por el impacto de un ajuste salvaje que dinamitó las expectativas a futuro.

Para colmo de males, el vergonzoso escándalo que protagonizó el vocero Manuel Adorni y su entorno modificó drásticamente el mapa de las urgencias ciudadanas: la descarada impunidad y los oscuros curros de la denominada "casta violeta" catapultaron de golpe a la corrupción al podio de las principales preocupaciones sociales, destruyendo el capital moral con el que el oficialismo exigía sacrificios.

Mientras los burócratas del Gobierno continúan demandando paciencia desde sus cómodos despachos, la realidad en los hogares de los trabajadores es devastadora:

Endeudamiento privado récord : Las familias recurren al financiamiento con tarjeta de crédito o préstamos informales para pagar alimentos básicos y servicios esenciales.

Supervivencia extrema : Una inmensa porción de la población se ve obligada a buscar ingresos extra o changas de urgencia para tapar los inmensos agujeros económicos antes de que termine el mes.

Muerte del relato: El verso oficial del "esfuerzo necesario" se quedó sin nafta y ya no convence a nadie por fuera del fanatizado y minúsculo núcleo duro.

El despertar de la oposición: Kicillof consolida el frente antimileísta

El estrepitoso fracaso del modelo libertario provocó el postergado despertar de la histórica oposición argentina, que comienza a despabilarse de su letargo político.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, emerge de este escenario consolidado como la principal figura y líder natural del sector antimileísta.

El brutal desgaste de la figura presidencial limó por completo la imagen positiva inicial de Milei, arrojando en los últimos sondeos un infartante empate técnico entre el mandatario provincial y el jefe de Estado nacional.

Este nuevo equilibrio de fuerzas aterra por completo a los estrategas oficiales, quienes ven cómo el tablero político de cara a las próximas urnas amenaza con convertirse en un terreno minado de imprevisibles consecuencias.