El Mundial apagó las redes de Milei: Milei pierde el 80% de su interacción en Instagram

El panorama comunicacional de la República Argentina experimenta un sismo de proporciones catastróficas para el oficialismo.

Según el último y revelador informe de la consultora QMonitor, el fenómeno arrollador del Mundial ha barrido por completo con la agenda de la Casa Rosada, dejando al gobierno de Javier Milei en una situación de extrema debilidad digital.

El estudio demuestra que el ecosistema virtual aplasta brutalmente al relato libertario: casi el ochenta por ciento del volumen conversacional pertenece de forma exclusiva a la redonda, empujando los asuntos de la gestión estatal a un piso histórico.

Sin embargo, detrás del anestésico popular de los goles, se esconde una trampa mortal para el primer mandatario, cuya interacción en Instagram —su principal plataforma de blindaje y legitimación política— sufrió un derrumbe vertical del ochenta por ciento, exponiendo el desgaste irreversible de su figura ante el brutal costo humano del ajuste.

El pendrive de Adorni y el sálvese quien pueda de Villarruel

El único foco de ebullición política en las redes sociales estuvo marcado por el barro de la corrupción y el duelo colectivo. La partida física del Indio Solari y de la histórica Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, acapararon los clics de una memoria popular que sepulta a diario las frías estadísticas macroeconómicas del gabinete.

En ese escenario de profunda sensibilidad, el bochornoso escándalo de Manuel Adorni terminó de pulverizar la narrativa oficial de la transparencia: el hallazgo de un misterioso pendrive con dólares sin declarar en el entorno del vocero destruyó el capital moral de la denominada "casta violeta".

La mugre de los curros oficiales caló tan hondo que provocó un quiebre de pinzas irreversible en la cúpula del poder:

El despegue de la Vicepresidenta : Victoria Villarruel ordenó a sus armadores despegarse inmediatamente del escándalo de Adorni para preservar su propia figura.

Guerra civil en el palacio : La interna feroz entre los leales a la Casa Rosada y el sector institucional del Senado quedó expuesta ante la opinión pública en el momento de mayor debilidad de la gestión.

Mutación del debate: Las alarmas del modelo se encendieron al comprobarse que las redes ya no discuten la inflación; el drama real que domina la conversación sin piedad es, llanamente, cómo sobrevivir.

Tarifazos criminales y el desguace de YPF para los amigos del RIGI

La indignación cotidiana de los laburantes se traslada con virulencia a las plataformas electrónicas a medida que el bolsillo familiar se extingue.

Los incrementos criminales en las tarifas del transporte público y las constantes trabas para cargar la tarjeta SUBE actúan como detonantes del malhumor social en el conurbano bonaerense y los principales centros urbanos.

A esto se le suma el recorte letal del presupuesto para las universidades públicas, una política oficial que alimenta el rechazo cotidiano de las clases medias y la juventud estudiantil que ve amenazado su futuro.

Mientras el pueblo trabajador padece las consecuencias directas de la motosierra, el Gobierno se esmera en celebrar los jugosos negocios corporativos que profundizan la grieta en la opinión pública.

La entrega de soberanía jurídica a través del RIGI y las monumentales tasas de rentabilidad en Vaca Muerta solo sirven para el festejo de los directorios de las grandes empresas, en sintonía con un plan sistemático de desguace de YPF que privatiza las ganancias de los recursos estratégicos mientras socializa la miseria de los argentinos.