Se terminó el mundial: el día después del espejismo y el regreso brutal a la Argentina real

Durante semanas, la Argentina vivió suspendida en una dimensión paralela. El Mundial había logrado lo que la política, la economía y las instituciones llevan años sin conseguir: anestesiar el malestar social. Las discusiones sobre salarios pulverizados, jubilaciones miserables, tarifazos, inflación y despidos quedaron relegadas a un segundo plano frente a la épica futbolera y la ilusión colectiva de volver a tocar el cielo con las manos.

La selección nacional no era solamente un equipo de fútbol. Se había convertido en un refugio emocional para millones de argentinos exhaustos, una tregua momentánea frente a una realidad cada vez más asfixiante. En las oficinas, en los comercios, en las fábricas y en los barrios populares, la conversación giraba alrededor de formaciones, estadísticas y sueños de gloria. Mientras tanto, la economía seguía acumulando tensiones bajo la superficie.

Pero las burbujas, por definición, siempre terminan explotando. Y cuando el árbitro marca el final, el país vuelve a encontrarse consigo mismo.

La derrota no solo dejó frustración deportiva. También rompió el hechizo colectivo que había logrado postergar, aunque fuera por unos días, el peso de la crisis cotidiana. El humor social se deteriora a una velocidad inquietante. La bronca contenida regresa a las calles, a las mesas familiares y a los lugares de trabajo. Porque, una vez apagada la euforia, reaparecen las preguntas incómodas: cómo llegar a fin de mes, cómo sostener un negocio, cómo pagar el alquiler y cómo alimentar a una familia en una economía que parece haber agotado todas sus reservas de paciencia.

Javier Milei enfrenta ahora un desafío mucho más complejo que administrar una derrota deportiva. El Gobierno pierde, quizá, uno de los pocos factores externos capaces de atenuar temporalmente el descontento social. Durante meses, el relato libertario encontró un aliado inesperado en el clima triunfalista que envolvió al país. La pasión futbolera funcionó como un gigantesco paréntesis emocional en medio del ajuste.

Sin embargo, la realidad económica sigue allí, intacta y obstinada. El consumo continúa mostrando signos de fragilidad, el poder adquisitivo permanece erosionado y amplios sectores de la sociedad observan con creciente incertidumbre un futuro que no termina de despejarse. El Gobierno, que construyó gran parte de su legitimidad sobre la promesa de una recuperación rápida y profunda, se encuentra ahora ante una ciudadanía menos dispuesta a la épica y mucho más concentrada en las urgencias domésticas.

El problema para Milei es que el fútbol ofrece emociones intensas, pero pasajeras. La economía, en cambio, exige resultados concretos. Y una sociedad golpeada puede perdonar una derrota en la cancha, pero difícilmente tolere indefinidamente la derrota silenciosa que se juega todos los días en el bolsillo.

La fiesta terminó. El estadio se vació. Las banderas vuelven a guardarse. Y, una vez más, la Argentina despierta frente al espejo de sus propias miserias.