El espia ruso que vivio como un rey con DNI argentino y quiso filtrarse en la corte internacional

La historia parece sacada de una novela de espías berreta, pero ocurrió en la más estricta y sombría realidad geopolítica. El protagonista de esta comedia de enredos con olor a vodka y papeles fraguados consiguió un DNI argentino trucho a la bartola, utilizando el históricamente permeable sistema de radicación local para camuflar su verdadero prontuario de la Federación Rusa.

Con los papeles firmados en tierras criollas, el falso connacional operó impunemente por el Viejo Continente hasta que intentó dar el gran golpe: colarse nada menos que en la Corte Penal Internacional para jugar al espía encubierto.

La porosidad de nuestros registros públicos vuelve a quedar al desnudo, demostrando que conseguir una partida de nacimiento o una cédula trucha en la Argentina es más fácil que comprar un sándwich de milanesa en la estación.

El papelón diplomático que expone la fragilidad de los controles locales

La rosca internacional no tardó en encender todas las alarmas cuando los servicios de inteligencia extranjeros descubrieron que el supuesto ciudadano sudamericano no hablaba una sola palabra de castellano sin acento eslavo.

El papelón dejó a los burócratas locales pedaleando en el aire y expuso la escandalosa facilidad con la que los organismos del Estado otorgan protecciones y documentos a personajes de dudosa procedencia.

Mientras la política local se consume en internas de cabotaje y peleas de pasillo, la Argentina sigue funcionando como la gran cueva mundial para lavar identidades y regalar pasaportes a la delincuencia internacional.

Al fin y al cabo, ser un patriota de cartón cotiza alto en el mercado negro del espionaje global.

Lo que tenés que saber sobre el espía ruso con DNI argentino: