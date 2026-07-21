Política | 21 Jul
Pasaporte truchovsky
El espia ruso que vivio como un rey con DNI argentino y quiso filtrarse en la corte internacional
10:03 |En esta nota vas a enterarte cómo la legendaria viveza criolla para fraguar documentos oficiales se convirtió en la llave maestra del espionaje internacional más bizarro de los últimos tiempos. Te contamos los detalles de la increíble operación de inteligencia rusa donde un agente secreto utilizó una identidad trucha confeccionada en nuestro país para intentar colarse de contrabando en la Corte Penal Internacional. El colador nacional es un verdadero papelón que deja las puertas abiertas para que cualquier mercenario de cotillón se mueva a sus anchas por el mundo.
La historia parece sacada de una novela de espías berreta, pero ocurrió en la más estricta y sombría realidad geopolítica. El protagonista de esta comedia de enredos con olor a vodka y papeles fraguados consiguió un DNI argentino trucho a la bartola, utilizando el históricamente permeable sistema de radicación local para camuflar su verdadero prontuario de la Federación Rusa.
Con los papeles firmados en tierras criollas, el falso connacional operó impunemente por el Viejo Continente hasta que intentó dar el gran golpe: colarse nada menos que en la Corte Penal Internacional para jugar al espía encubierto.
La porosidad de nuestros registros públicos vuelve a quedar al desnudo, demostrando que conseguir una partida de nacimiento o una cédula trucha en la Argentina es más fácil que comprar un sándwich de milanesa en la estación.
El papelón diplomático que expone la fragilidad de los controles locales
La rosca internacional no tardó en encender todas las alarmas cuando los servicios de inteligencia extranjeros descubrieron que el supuesto ciudadano sudamericano no hablaba una sola palabra de castellano sin acento eslavo.
El papelón dejó a los burócratas locales pedaleando en el aire y expuso la escandalosa facilidad con la que los organismos del Estado otorgan protecciones y documentos a personajes de dudosa procedencia.
Mientras la política local se consume en internas de cabotaje y peleas de pasillo, la Argentina sigue funcionando como la gran cueva mundial para lavar identidades y regalar pasaportes a la delincuencia internacional.
Al fin y al cabo, ser un patriota de cartón cotiza alto en el mercado negro del espionaje global.
Lo que tenés que saber sobre el espía ruso con DNI argentino:
- La fachada trucha: El agente secreto de la Federación Rusa consiguió un DNI argentino falso para blanquear su identidad y moverse por Europa sin despertar sospechas.
- El objetivo: El espía intentó infiltrarse de manera clandestina en la Corte Penal Internacional utilizando sus papeles fraguados en el país.
- El escándalo nacional: La investigación internacional dejó al descubierto la absoluta desidia y permeabilidad de los registros públicos argentinos, convertidos en aguantadero de prontuarios extranjeros.