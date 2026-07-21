La falsa transparencia de Jorge Macri: la Justicia investiga la compra de un departamento en Miami

La arquitectura del poder real rara vez se edifica a la luz del día; suele levantarse sobre los cimientos opacos de las estructuras societarias interpuestas, los préstamos cruzados y las fronteras desdibujadas. En el centro de esta penumbra se encuentra el expediente FSM 15690/2016/7/1/RH1, la investigación judicial que desnuda la zona gris patrimonial de Jorge Macri: la adquisición de un departamento en Miami por más de 402.000 dólares, una causa que acaba de sacudirse el polvo tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante años, el actual jefe de Gobierno porteño cultivó una imagen política cuidadosamente construida alrededor de la eficiencia administrativa, la austeridad y la transparencia. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal de dejar sin efecto un sobreseimiento que parecía blindado expone la precariedad de los controles de transparencia y la persistencia de una duda intolerable para cualquier funcionario público: ¿cuál es el verdadero origen del dinero que se mueve en las sombras de los paraísos fiscales?

El caso se remonta a abril de 2011, cuando a través de la firma ICON UNIT 1704 L.L.C. —constituida en Florida y vinculada a Jorge Macri y su entonces pareja, Florencia De Nardi— se concretó la compra de un inmueble en un exclusivo complejo ubicado en el 495 Brickell Ave, Miami, FL 33131 (Icon Brickell Tower 2 / Departamento 1704). Lo que transformó la operación en una pesquisa penal bajo la lupa de los tribunales federales, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF), fue la compleja ingeniería de su fondeo.

Lejos de utilizar el circuito financiero tradicional, la adquisición se apañó mediante un crédito del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y un préstamo complementario por 184.000 dólares otorgado por una firma uruguaya de fachada difusa: Fawsley S.A.

Es allí donde surge la gran pregunta sin respuesta: ¿Qué papel desempeñó realmente Fawsley S.A.? ¿Se trató de un prestamista genuino dotado de capacidad financiera real, o de una pieza diseñada para encubrir, fragmentar y blanquear flujos de efectivo de procedencia turbia? La utilización de sociedades extraterritoriales no es ilegal en abstracto, pero integra el manual clásico del ocultamiento patrimonial. ¿Por qué un dirigente que administraba fondos públicos necesitaba el blindaje de una estructura offshore en el exterior para comprar un bien inmobiliario? ¿Acaso el patrimonio declarado en la Argentina no bastaba para justificar la operación, o se buscaba mantener el verdadero beneficiario final en las sombras del anonimato internacional?

Durante años, la causa transitó un camino sinuoso en los juzgados federales de San Isidro bajo la órbita de defensores y magistrados que apostaron al desgaste y al archivo exprés. Los sucesivos sobreseimientos funcionaron como un escudo precario hasta que, en febrero de 2026, la Corte Suprema hizo lugar al planteo del fiscal Mario Villar y dinamitó la presunta cosa juzgada, ordenando a la Cámara Federal de Casación Penal revisar el expediente por considerar que la investigación se cerró de manera prematurada y con graves vacíos probatorios.

Esto no significa una condena penal automática, pero representa un lapidario juicio ético. ¿Cómo puede explicarse que la Justicia deba corregir fallos anteriores para exigir la trazabilidad de transferencias bancarias, contratos de préstamo y registros societarios que debieron estar claros desde el primer día? ¿Es concebible que un dirigente que aspira a gobernar el país naturalice la opacidad internacional mientras predica la pulcritud institucional ante los ciudadanos?

En la Argentina de la desconfianza permanente, la opacidad es mucho más dañina que una acusación formal. La justicia resolverá si los números encajan en una pericia contable, pero en el tribunal inapelable de la credibilidad pública, las preguntas sin respuestas ya emitieron su veredicto: la transparencia no se mide por los discursos de campaña, sino por aquello que permanece oculto cuando las luces se apagan.