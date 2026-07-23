Mientras el pueblo argentino aún mantiene a flor de piel el orgullo por la entrega y la dignidad demostrada por la Selección Argentina en la final del Mundial, la gestión de Javier Milei consuma un nuevo y obsceno capítulo de sumisión colonial.

La tensión geopolítica estalló cuando los futbolistas Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso decidieron enarbolar con valentía la bandera nacional con las Islas Malvinas.

La respuesta del Presidente libertario no fue respaldar el mandato de soberanía consagrado en la Constitución Nacional, sino agredir ferozmente a los atletas en redes sociales, tildando de "adolescentes termos mononeuronales" a los referentes del plantel y avalando, junto a su vocero y la cartera de Seguridad, la persecución de la FIFA contra las expresiones patrióticas.

El proyecto "Sea Lion": Un Vaca Muerta insular regalado al capital extranjero

Detrás del ataque discursivo de Balcarce 50 contra los deportistas se esconde una maniobra de entrega geopolítica de proporciones históricas.

Mientras la Casa Rosada disciplinaba el fervor popular, las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas otorgaron la aprobación definitiva al megaproyecto petrolero Sea Lion (León Marino) en la Cuenca Norte del archipiélago.

El plan extractivo no es una mera especulación financiera: contempla infraestructura submarina y unidades flotantes para iniciar operaciones de forma inminente.

El negocio está controlado en un 65% por la firma Navitas Petroleum —vinculada a capitales exfuncionarios de Israel— y en un 35% por la británica Rockhopper Exploration. Se proyecta una extracción inicial de 55.000 barriles diarios de crudo, con metas de escalar a 120.000 barriles, una cifra equivalente a los yacimientos insignia de Vaca Muerta.

Frente a este flagrante manotazo a los recursos de los argentinos, la Cancillería argentina ha mantenido una tibieza cómplice, omitiendo protestas formales y violando las resoluciones históricas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que prohíben las innovaciones unilaterales en la zona en disputa.

Mente colonizada: La distancia entre el pueblo y el poder sumiso

La agresión presidencial a los jugadores se enmarca en una tradición de genuflexión diplomática que el oficialismo comparte con la matriz del macrismo más rancio, que en su momento justificó cesiones de soberanía calificando a la insignia malvinense como "una de más".

Mientras las multinacionales extranjeras se preparan para desguazar el patrimonio hidrocarburífero del Atlántico Sur bajo la mirada pasiva de Balcarce 50, los futbolistas encarnaron esa reserva moral e identitaria de la Argentina que se niega a rendirse.

El contraste es absoluto: mientras el Gobierno nacional asfixia el presupuesto interno, desmantela la presencia del Estado y se pliega de manera irracional a las órdenes de Washington y Londres, los deportistas demostraron tener muchísima más conciencia histórica y amor por la patria que todo el gabinete de ministros.