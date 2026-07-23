Reflexión: la historia se entiende leyéndola, no ocultándola

Lean nuestro Himno Nacional en su versión original completa. Solo así se comprende el clima político, militar y emocional en el que nació nuestra Patria.

No se trata de revivir rencores ni de alimentar enfrentamientos. Mucho menos de juzgar a los españoles de hoy por los hechos de hace más de dos siglos. Se trata, simplemente, de conocer nuestra historia.

La letra original, aprobada en 1813, fue escrita en plena Guerra de la Independencia. Refleja el lenguaje, las pasiones y el espíritu de una época en la que los pueblos luchaban por su libertad. Por eso contiene expresiones duras contra el poder colonial español, propias del contexto histórico en que fue creada.

Conocer esa versión no nos obliga a repetirla ni a sentir odio. Nos ayuda a entender de dónde venimos, el precio que tuvo nuestra independencia y por qué el Himno fue concebido como un canto de libertad.

Historia. Para conocerla, comprenderla y aprender de ella; nunca para repetir los enfrentamientos del pasado.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.