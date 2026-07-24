El reclamo inclaudicable de generaciones enteras acaba de anotarse un poroto monumental en el terreno digital. Las autoridades de Google decidieron actualizar sus plataformas globales y ahora las Islas Malvinas figuran legalmente como territorio de la República Argentina.

La empresa de Silicon Valley no tuvo más remedio que aceptar la cruda realidad y borrar el relato colonialista de sus mapas.

Semejante bofetada al ego británico llega en el momento exacto, impulsada por la brutal visibilidad que tomó el conflicto durante el último Mundial.

El aguante de la gente en las tribunas y el ruido ensordecedor de las redes sociales terminaron acorralando a los programadores del primer mundo.

Esta victoria simbólica demuestra que la soberanía no se negocia en despachos oscuros, sino que se milita todos los días en la calle y en las pantallas.

Mientras la política tradicional a veces se pierde en comunicados de ocasión, el pueblo le sigue marcando la cancha al establishment. Que el buscador más grande del planeta reconozca nuestra tierra es un misil directo a la línea de flotación de los usurpadores.

Queda clarísimo que el mundo entero empieza a darle la espalda a Inglaterra y acepta de una vez por todas que las islas fueron, son y serán eternamente argentinas.

Lo que tenés que saber sobre la victoria digital: