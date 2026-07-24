¿Cómo saquea Espinoza a La Matanza? Empresas truchas, obras fantasmas y sobreprecios

Espinoza es el patrón de estancia que convirtió el distrito más populoso del país en una gigantesca cueva de chanchullos, donde el presupuesto multimillonario de los vecinos se pulveriza entre negociados, cooperativas fantasma y una casta de funcionarios cómplices dedicada exclusivamente al saqueo sistemático.

Detrás de la fachada de contención social operan los engranajes reales de este feudo, blindados por una estructura administrativa donde cada área clave responde a un libreto de impunidad y desvío de fondos.

En la cúspide de este sistema se encuentra el propio intendente Fernando Espinoza, el arquitecto político que diseña, ampara y protege la matriz de corrupción estructural, cajoneando pedidos de informes, bloqueando los balances ante el Tribunal de Cuentas y utilizando la chequera municipal para financiar redes clientelares que eternizan su poder a costa del hambre del pueblo.

Abajo, los operadores de esta chequera ejecutan el plan con precisión quirúrgica. Claudio Aulicino, al frente de la Secretaría de Economía y Hacienda, es el encargado de fraguar la opacidad presupuestaria y reasignar partidas sin control del Concejo Deliberante.

Guillermo Loyola, titular de la Dirección de Compras, manipula los expedientes fragmentando adquisiciones para eludir las licitaciones públicas abiertas y entregar obras o compras masivas a dedo.

Juan Ignacio Farías, desde la Tesorería, libera transferencias millonarias hacia cuentas amigas y entidades truchas sin exigir jamás un solo comprobante de entrega o certificado real de obra.

El desfalco se profundiza en las áreas operativas, transformadas en cajas negras de recaudación paralela.

Héctor Turquié, desde Obras Públicas, acumula décadas de asfalto fantasma y bacheos sobrefacturados mientras los barrios se hunden en el barro y la desidia.

Jorge Di Santo, al frente de Espacio Público y Servicios Urbanos, terceriza el mantenimiento urbano en un ejército de cooperativas precarizadas que comparten domicilios truchos y cobran fortunas por trabajos jamás realizados.

Eduardo Barcat, en Protección Ciudadana, desvía los recursos destinados a cuidar a los vecinos en contrataciones directas tan opacas como inútiles frente a la inseguridad galopante.

Este andamiaje mafioso se nutre de convenios opacos firmados por la Secretaría de Desarrollo Social, donde la asistencia alimentaria y los programas comunitarios se convirtieron en un botín de guerra para premiar la lealtad partidaria.

Fernando Espinoza es la radiografía exacta del fracaso institucional y la podredumbre política: un caudillo feudal aferrado a un sillón que solo sirvió para enriquecerse, gobernar sobre las ruinas de millones de matanceros abandonados a su suerte y convertir el erario público en la caja fuerte de su propia e innegociable impunidad.