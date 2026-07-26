La casta no te deja laburar: el desesperado pedido del dueño de Red Lenic a Fernando Espinoza tras la clausura de su local

El municipio más poblado del conurbano bonaerense sigue operando como una auténtica máquina de ahogar al sector privado. Esta vez, las víctimas del apriete burocrático fueron los dueños de Red Lenic, un popular mayorista de electrodomésticos ubicado estratégicamente sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 27.600.

La gestión local decidió clavarle una faja de clausura al comercio, dejando en la calle a familias enteras que solo quieren ganarse el pan honradamente. Lejos de achicarse, el propietario del lugar decidió romper el silencio y grabó un video que ya prendió fuego las redes sociales.

En la filmación, que se viralizó a la velocidad de la luz, el comerciante le hace un pedido desesperado y directo al intendente Fernando Espinoza. Lejos de la soberbia, el emprendedor implora que le permitan reabrir las puertas de su negocio para poder seguir pagando sueldos y moviendo la economía del barrio.

Resulta verdaderamente indignante que en un distrito donde sobran las necesidades, la respuesta del Estado sea bajarle la persiana a los pocos que apuestan por la producción nacional y el empleo formal.

Lo más cínico del asunto es el brutal contraste con la realidad laboral de la provincia. Hace pocos meses, esta misma empresa fue noticia cuando miles de personas hicieron cuadras de fila bajo la lluvia en Burzaco por apenas 30 vacantes de trabajo.

Queda clarísimo que mientras la gente se desespera por agarrar una pala, los inspectores municipales de La Matanza se dedican a clausurar fuentes de empleo genuino. ¿Hasta cuándo la política tradicional va a seguir asfixiando a las pymes que sostienen el país?

Lo que tenés que saber sobre la clausura en La Matanza: